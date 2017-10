El Comú d'Escaldes-Engordany denuncia desperfectes a tres aparcaments per valor de 4.400 euros

Tres aparcament de la parròquia d’Escaldes-Engordany han estat víctimes de diversos actes vandàlics que han provocat desperfectes per valor d’uns 4.400 euros, tal com han denunciat des del Comú. Així, en les dues darreres setmanes s’han registrat desperfectes als aparcaments del Parnal, Fener i el de les bordes del Prat, en els quals s’ha fet malbé maquinària per valor de gairebé 3.000 euros.

Tal com concreten des del Comú, en aquests tres pàrquings s’han destrossat tres barreres d’entrada i sortida, una màquina de sortida i un reductor de sortida i, de fet, una de les barreres es va trencar la mateixa nit dues vegades. A més, a aquests desperfectes cal afegir la crema d’un contenidor al carrer Prat Gran el cost del qual és de 1.400 euros.

Els fets han tingut lloc sempre en horari nocturn i des del comú ja s’han fet les corresponents denúncies a la policia, adjuntant les imatges de les càmeres de videovigilància per poder identificar els autors. De fet, el conseller d'Aparcaments i Administració, Esteve Vidal, ha destacat que "en el 95% dels casos s'identifica els autors gràcies a les càmeres" de videovigilància i, en aquest cas, confien que passi el mateix i que, per tant, es puguin recuperar els diners que el comú ha hagut de pagar per reparar els desperfectes. En aquest cas, recorda que en zones d'oci nocturn es donen de tant en tant actes vandàlics i que gràcies a la videovigilància la identificació dels autors és molt elevada.

Des de la corporació s’ha manifestat que s’espera que es tracti d’uns fets aïllats alhora que es lamenta que hagin tingut lloc i que s’hagin d’utilitzar “recursos públics per solucionar els danys ocasionats per comportaments incívics d’una minoria”. A més, es recorda que els equipaments i les instal·lacions comunals s’estan reforçant amb sistemes de control i videovigilància.