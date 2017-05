El Comú prolongarà l’avinguda Sant Antoni fins a l’Obac

L’avinguda Sant Antoni d’Escaldes-Engordany s’allargarà fins a la carretera de l’Obac amb l’objectiu de descongestionar el trànsit del carrer de la Unió. Les obres, que consistiran a obrir un nou vial d’uns 100 metres en doble sentit, es preveu que comencin el setembre que ve i que estiguin enllestides a finals d’any, segons va avançar ahir el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet.

El vial, de poc menys de 100 metres, permetrà tenir un punt més d’entrada i de sortida de la parròquia des de l’Obac i descongestionar “el carrer de la Unió, que és un dels més transi­tats del país”, va remarcar Calvet. Les obres no preveuen cap dificultat i consistiran també a dotar dels serveis d’aigua i enllumenat el nou vial, però el mateix cònsol va reconèixer que pot donar-se el cas que l’embrancament amb la carretera de l’Obac “afecti el trànsit amb alguna restricció”.

Pel carrer de la Unió hi passen diàriament 7.400 vehicles, des de la Dama de Gel fins a la rotonda del quilòmetre zero, i 6.300 en direcció contrària, segons informa Mobilitat.

Amb motiu d’aquest projecte el Comú va treure dimecres un concurs públic per adjudicar la prolongació de l’avinguda Sant Antoni. Calvet va destacar que aquesta obra es fa mitjançant la cessió anticipada dels terrenys i amb un pla especial per l’interès que té per a la parròquia. Els propietaris, quan vulguin edificar o fer ús dels terrenys, hauran de pagar la part proporcional del vial, que ara avança el Comú, segons va manifestar el cònsol menor.