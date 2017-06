El consell d'infants d’Encamp acorda la instal·lació de llits elàstics i d’una tirolina

Aquest dijous al matí, la sala del consell de comú d’Encamp ha acollit la celebració del 1r consell d’infants d'Encamp, en el qual hi han participat nens d’entre 9 i 12 anys de l’escola andorrana i francesa d’Encamp i també de l’escola andorrana del Pas de la Casa. La sessió ha servit per posar sobre la taula les principals preocupacions dels més petits de la parròquia, que durant el curs han preparats les propostes que han presentat al llarg del consell. Una de les propostes més destacades que s’ha acordat tirar endavant és la instal·lació d’una tirolina i també d’uns llits elàstics al parc del Prat Gran. La iniciativa ha nascut arran d’una proposta formulada pels alumnes de l’escola francesa i el consell ha decidit per unanimitat tirar endavant la proposta.

Els portaveus de l’escola andorrana i francesa d’Encamp i els de l’escola andorrana del Pas de la Casa han traslladat fins a una vintena de propostes de millora per a la parròquia. Ho han fet durant la celebració de la primera secció del consell d’infants d'Encamp que ha tingut lloc aquest dijous al matí a la sala de consell del comú. Els alumnes que hi han participat tenen entre 9 i 12 anys i han treballat durant el curs les propostes que finalment han traslladat aquest matí al cònsol major, Jordi Torres, al llarg de la sessió. El consell ha servit per posar sobre la taula les principals preocupacions dels més petits de la parròquia, que s’han centrat en aspectes d’oci i manteniment de l’espai públic.

En aquest primer gran bloc, les propostes que més han destacat i que han acabat amb el compromís explícit per part del cònsol han estat la instal·lació d’una tirolina i d’uns llits elàstics al parc del Prat Gran. La iniciativa ha nascut arran d’una proposta formulada pels alumnes de l’escola francesa i el consell ha decidit per unanimitat tirar endavant la proposta. Torres ha indicat que la voluntat és que les atraccions estiguin instal·lades durant aquest estiu perquè els infants ja en puguin gaudir.

Una altra de les propostes estrella que ha aconseguit el quòrum de tota la cambra ha estat la possible instal·lació d’una sala de cinema al Centre Esportiu del Pas de la Casa. Torres ha manifestat que ja han mantingut converses amb els cinemes illa Carlemany i la idea és que almenys se’n faci una cada quinze dies o cada mes i sigui d’accés gratuït. Aquesta proposta s’intentarà que es pugui iniciar a partir del curs vinent.

En referència a la participació dels infants durant el consell, el cònsol major ha indicat que “és molt positiu i és molt beneficiós perquè d’aquesta manera es comencem a introduir en el món polític des de ben petits”. Torres també ha volgut aprofitar la roda de premsa posterior per felicitar als portaveus participants i a les seves propostes perquè “han estat molt treballades i ens ha facilitat la nostra feina”. Pel que fa als mateixos infants, han destacat que la participació ha estat molt positiva i el procés de creació de les propostes també. “Estem contents de la nostra feina feta i és un honor poder estar al consell amb altres infants per poder ajudar a la parròquia”, ha explicat el portaveu de l’escola andorrana d’Ecnamp, Diego Rodríguez. De la seva part, Michelle Charria, portaveu de l’escola andorrana del Pas de la Casa, ha indicat que li “agrada molt la possible instal·lació del cinema perquè sempre hem de baixar a Andorra i tornar a pujar a casa per anar al cinema, i això cansa”.

A part de les propostes estrelles d’oci que han tirat endavant, els alumnes també han reclamat la instal·lació de més papereres, més contenidors i més enllumenat per alguns carrers de la parròquia. El cònsol ha indicat que estan d’acord amb les demandes i que estudiaran la implementació de més escombraries. Les reclamacions dels més petits també han preguntat sobre la tornada a posar en marxa del bus parroquial d’Encamp o la implementació de més activitats esportives, així com la potenciació d’activitats d’oci encarades als infants d’entre 10 i 14 anys durant la festa major. En general, al llarg de tot el consell els més menuts s’han mostrat molt preocupats per els actes incívics que malmeten l’espai urbà i han reclamat més sensibilització i control.