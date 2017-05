El Cor Rock d'Encamp emociona els presos de la Comella

Els joves del Cor Rock d'Encamp han actuat aquest dimecres al matí al Centre penitenciari de la Comella davant d'uns 27 reclusos, que han gaudit amb les cançons del cor encampadà. El codirector del Cor Rock d'Encamp, Gil Blasi, ha explicat que "aquesta és una experiència per les dues parts" i ha reconegut que "tothom té dret a equivocar-se i hem de permetre que puguin tornar a la societat algun dia". A més, ha indicat que aquesta és una de les activitats previstes abans de realitzar "el salt als Estats Units", tot i que Blasi ha destacat que "encara ens falten uns 4.000 euros per poder tancar-ho perquè només el tècnic de so i l'equipació ja val 2.000 euros". La pròxima actuació del Cor Rock serà aquest divendres al partit de bàsquet entre el Morabanc Andorra i el Reial Madrid.

Música i entreteniment han estat els dos ingredients principals de la visita del Cor Rock d'Encamp al centre penitenciari, aquest dimecres al matí. Els joves encampadans han actuat davant uns 27 reclusos, que han gaudit amb el repertori de tretze cançons pop-rock, en el marc de les activitats organitzades perquè els interns puguin formar-se i entretenir-se.

El codirector del Cor Rock d'Encamp, Gil Blasi, ha recalcat la importància de realitzar aquest tipus d'activitats, ja que "aquesta és una experiència per les dues parts, nosaltres i els reclusos". Blasi també ha explicat que "tothom té dret a equivocar-se i hem de permetre que puguin tornar a la societat algun dia". Per fer-ho possible, els joves del Cor Rock han interpretat diferents cançons del seu repertori, com per exemple 'Give us hope' de Jim Papoulis, un tema particularment emotiu en aquest context.

Pel que fa al Cor Rock, aquesta ha estat una activitat més en la preparació del viatge a Nova York al juny, gràcies al projecte 'A la conquesta de la gran poma', que els permetrà conèixer un dels millors cors infantils dels Estats Units, el Young People's Chorus of New York City. En aquest sentit, el codirector ha assenyalat que en aquests moments encara els falten 4.000 euros, per tal de dur a terme el viatge, ja que "només el tècnic de so i l'equipament del Madison Square Garden ja val 2.000 euros". Tot i això, Blasi s'ha mostrat confiat que aconseguiran els fons suficients per anar-hi i ha explicat que "estem pendents d'algunes activitats, però segur que ho aconseguirem".

La pròxima actuació de l'agrupació serà aquest divendres, quan cantaran l'himne nacional durant el partit entre el MoraBanc Andorra i el Reial Madrid.