El CSJ vol llogar la sala d’actes de la CASS pel ‘cas BPA’ durant dos anys

Fa uns dotze dies el Consell Superior de la Justícia (CSJ) va fer una contraoferta a la proposta de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) d’un lloguer mensual (no fet públic) per la sala d’actes que té a Prada Casadet amb motiu de la celebració del macrojudici del cas de BPA, previst per a després de l’estiu. Segons va explicar el president del CSJ, Enric Casadevall, aquesta contraoferta preveu un preu únic (tampoc desvelat) per tota la temporada, que s’allargaria dos anys, termini en què es preveu tenir acabada l’obra de la seu de la justícia.

Segons Casadevall, es vol llogar aquest espai pel macrojudici de BPA, en què s’espera un gran nombre de gent implicada, i també altres que se’n poden derivar. Ara és la comissió del Fons de Pensió, de què també forma part la CASS, qui ha de donar resposta a la proposta del CSJ. Casadevall afirma que no hi ha pressa perquè el macrojudici es preveu per a després de l’estiu i perquè l’única obra prevista per condicionar aquest espai per poder celebrar el judici és la construcció d’una plataforma de fusta, que s’afegirà a l’escenari per guanyar espai. “Nosaltres pensem que no hi haurà cap problema perquè és un espai que la CASS té tancat i no en fa ús, i quan tinguem la resposta encarregarem construir la plataforma de fusta”, va explicar el president del CSJ.

Obres de la nova seu

El CSJ ha posat de termini de lloguer dos anys perquè és quan s’espera que estigui acabat l’edifici de la nova seu de la justícia. Segons Casadevall, les obres van a bon ritme i ja es poden veure les plantes -1 i -2 . “Les obres segueixen els terminis marcats perquè durant l’excavació no ha sortit aigua ni s’ha topat amb cap roc que dificultés els treballs”, va explicar el president del CSJ.

La nova seu de la justícia, que es preveu que estigui enllestida l’abril del 2019, ja disposarà d’una sala gran per celebrar actes multitudinaris i, en el cas que encara cuegi el macrojudici de BPA, amb multitud d’implicats, o algun dels que se’n derivin, ja es podrà fer al nou edifici.

Pallardó ratifica que va ser coaccionat pels fiscals

L’empresari Rafael Pallardó ha ratificat davant la Fiscalia de Catalunya que va ser coaccionat pels fiscals del cas 3% perquè vinculés l’expresident català Jordi Pujol amb moviments de fons de BPA, segons La Vanguardia. Pallardó, imputat en el cas Emperador per blanqueig, va col·laborar amb la justícia confessant que es dedicava a portar diners de la xarxa de Gao Ping a BPA. També va dir que, abans de la reunió amb els fiscals, el seu lletrat el va instar a viatjar a Andorra per reunir-se amb un policia d’Andorra per col·laborar amb la justícia. Mentre declarava, se li va fer saber que el fiscal compliria el promès sempre que es pronunciés en el sentit que volia la policia andorrana, hauria afegit.