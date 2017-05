El finalista al millor professor del món protagonitzarà l'acte central de la Setmana de la creativitat

Un any més, el Comú d'Andorra la Vella ha organitzat, entre el 8 i l'11 de maig, la Setmana de la creativitat, que té per objectiu fomentar la creació artística i la innovació coincidint amb l'inici de les inscripcions per als cursos artístics del centre cultural La Llacuna. Tal com ha informat el cònsol menor de la capital, Marc Pons, durant el curs 2016-2017 el centre ha comptat amb 636 alumnes, 380 dels quals pertanyents a l'Institut de Música. El volum d'usuaris ha experimentat un petit increment, gràcies a l'èxit dels monogràfics de teatre i dansa i dels tallers infantils. Per al nou curs, s'inclourà el cant com a instrument a escollir a l'Institut de Música, s'amplien els horaris del taller de restauració i es crea un nou grup d'iniciació a la dansa.

Al llarg dels quatre dies, s'han programat multitud d'activitats artístiques i tallers per donar a conèixer les diferents disciplines que s'imparteixen a La Llacuna. L'acte central serà la xerrada del professor madrileny David Calle, finalista del Global Teacher Price 2017, que cada any guardona al millor docent del món. Calle es dedica a ensenyar matemàtiques i ciències a través d'un canal de Youtube i d'una acadèmia virtual de manera totalment gratuïta, amb l'objectiu de motivar els alumnes i que el màxim de joves rebin la millor educació possible. La xerrada tindrà lloc el 10 de maig a les 20 hores al Centre de Congressos.

La directora de Cultura del Comú d'Andorra la Vella, Patty Bafino, ha destacat que per primera vegada s'inclou un indret poc conegut com la terrassa de la Llacuna com a escenari d'activitats. En aquest emplaçament singular s'hi representarà una peça de microteatre de la companyia 'Las Lloronas' el dia 9 de maig al vespre, i un concert que s'ha batejat com a 'Rooftop Music', a càrrec dels professors de l'Institut de Música, el dia 11 a les 20.30 hores.

Una altra de les novetats serà 'La plaça porta cua', que consistirà en emplaçar un piano de cua a la plaça Guillemó per tal que tots els ciutadans que ho vulguin puguin tocar-lo entre les 13 i les 19 hores del dimecres 10 de maig. També es repetirà l'activitat anomenada Picogravat, per crear un gravat en format gegant amb l'ajuda d'una piconadora, o la possibilitat que qualsevol persona pugui dirigir l'orquestra de l'Institut de Música durant uns minuts. A més, hi haurà multitud de tallers i assajos oberts de diferents entitats culturals com l'Associació de Fallaires, l'Agrupació Sardanista, l'Esbart Dansaire o l'Aula de Teatre.