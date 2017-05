El finalista al premi 'Global Teacher Prize' remarca la necessitat de replantejar les classes

El professor David Calle ha realitzat aquest dimarts a la tarda al Centre de Congressos d'Andorra la Vella una conferència sota el títol 'Ajudant a milions d'alumnes a aconseguir els seus somnis gratuïtament', en el marc de la Setmana de la Creativitat que es desenvolupa a la Llacuna. El conferenciant, que recentment va ser finalista del 'Global Teacher Prize 2017', ha destacat la importància de reinventar el plantejament amb el qual es realitzen les classes en l'actualitat i ha explicat que "si molts professors integren la tecnologia a classe, això permetria evolucionar en l'ensenyament". A més, Calle també ha recalcat que actualment "no s'aprofita tota la tecnologia que tenim al nostre abast" i ha indicat que "cal que els professors intentin coses i surtin de la seva zona de confort".

El professor de Youtube', aquest és el nom amb el qual es coneix a David Calle, un docent i enginyer en telecomunicacions que ara fa sis anys va crear un canal a la plataforma de vídeos en línia per solucionar els dubtes que quedaven pendents en les seves classes a una acadèmia presencial. El docent ha explicat que una de les raons per les quals va sorgir el projecte és perquè "hi havia molts nois i noies que s'havien desapuntat de l'acadèmia que tenia per la crisi econòmica, i amb els vídeos de Youtube els podia ajudar sense haver-hi una prestació darrera".

Calle ha explicat que "si molts professors integren la tecnologia a classe, això permetria evolucionar en l'ensenyament; en la majoria de casos s'imparteixen les classes de la mateixa manera que fa molts anys, sobretot en ciència". A més, el professor també ha destacat la necessitat d'incloure les tecnologies en les classes actuals i ha afirmat que "cal que els professors intentin coses i que surtin de la seva zona de confort". Bona part d'aquest canvi passa per la introducció d'eines com Youtube, Facebook, Twitter o altres xarxes en l'educació actual, atès que això "permet que els professors guanyin temps i puguin aprofitar per explicar d'altres conceptes", tal com ha explicat el professor.

Sis anys, 760.000 subscriptors i cent milions de visites després, Calle segueix ensenyant a joves de secundària i batxillerat els misteris de les matemàtiques, la física, la química i la tecnologia d'una forma més planera. 'El professor de Youtube' ha arribat aquest dimarts a la tarda al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, amb motiu de la celebració de la Setmana de la Creativitat, per explicar la seva experiència i recorregut al llarg d'aquests anys. Un camí que li ha servit per quedar entre els deu finalistes al reconeixement 'Global Teacher Prize 2017', un premi que s'assimila amb el Nobel dels docents.

La conferència, emmarcada en la Setmana de la Creativitat, ha permès apropar el món de la docència i Youtube a centenars de persones que s'han aplegat al Centre de Congressos per conèixer les arrels d'un projecte educatiu gratuït que compta amb centenars de milers de seguidors a les xarxes.