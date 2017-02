El fons de reserva obté un 2,16% de rendibilitat i guanya 24 milions

El 31 de desembre passat la cartera d’inversions del Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ascendia a 1.167,8 milions d’euros, 73,2 milions més que a finals del 2015, segons el balanç fet públic ahir pel president del consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Jean Michel Rascagneres, i pel president de la comissió gestora de l’FRJ, Josep Delgado.

L’increment registrat durant el 2016 es deu en bona part a la transferència de 49,1 milions de la CASS, procedent de les cotitzacions, mentre que els restants 24,1 són fruit de la rendibilitat obtinguda, que ha estat del 2,16%.

Delgado va valorar molt positivament aquestes xifres ja que s’ha aconseguit, com marca la llei, una rendibilitat superior a la inflació, que l’any passat va ser del 0,4%, un aspecte que, “tal com va començar l’any” no era tan evident. I és que els primers cinc mesos la cartera d’inversions va registrar una rendibilitat negativa, l’efecte del Brexit, el juny, es va menjar el que s’havia començat a recuperar i no va ser fins al segon semestre que es va invertir la tendència i la rendibilitat va començar a incrementar-se.

Tot i això, Delgado, satisfet també “perquè la rendibilitat assolida s’ha aconseguit amb un índex de volatilitat (3,2%) molt baix” fruit de la política conservadora a l’hora d’invertir, va recordar que l’objectiu de superar la inflació és a mitjà i més llarg termini, i no en un període més breu de temps.

En aquesta línia, el president de la comissió gestora del Fons de Reserva de Jubilació va explicar que la rendibilitat mitjana dels darrers deu anys ha estat d’un 2,13%, mentre que la inflació mitjana d’aquest període ha estat de l’1,23%, i que el diferencial encara seria superior si s’agafés només els darrers cinc anys, període on la rendibilitat ha estat del 2,57% i la inflació del 0,49%.

Pel que fa a la distribució del fons, Delgado va explicar que 1.149,5 milions corresponen a actius financers i els 18,3 restants a no financers. Quant als primers, destaca l’increment de prop de 60 milions dels actius de renda fixa, que són de 704,5 milions, i la rebaixa de 65 milions dels actius monetaris, que el 31 de desembre passat eren de 113,6 milions. La renda variable, 278,2 milions, representava el 23,8% de la cartera mentre que els altres actius, productes que no estan subjectes a l’evolució habitual dels mercats, suposaven 53,2 milions. Els actius no financers, principalment béns immobles s’eleven a 18,3 euros.

D’altra banda, i anticipant-se a possibles crítiques, Delgado va defensar els costos de la gestió del fons, que van ser de 3,07 milions (0,28%), lleugerament inferiors fins i tot als del 2015, quan van ascendir a 3,18 milions (0,33%).

En aquest sentit, el responsable de la comissió gestora, que va assegurar que els costos de gestió són similars a països com Luxembug, Canadà o Noruega, entre d’altres, va remarcar que “no se’ns pot dir que són excessius”. A més, Delgado va atribuir part de la disminució dels costos al fet que durant l’exercici passat la pròpia comissió gestora s’ha fet càrrec de part de la gestió d’aquests diners, aproximadament d’un 10% de la cartera i, “evidentment, no ens autocobrem comissions”.

Pel que fa a l’estratègia d’inversió, i davant les dificultats d’obtenir una rendibilitat interessant a través de deute sobirà dels estats ja que caldria recórrer a bons de “països poc segurs financerament i a molt llarg termini”, Delgado va explicar que per aquest exercici es buscarà “una major diversificació d’actius”.

Per això, “es portarà la llei al límit”, segons va avançar el president de la comissió gestora que va precisar que si ara, amb el mandat actual, els actius de renda fixa i monetaris havien de suposar el 65% del valor de la cartera es permetrà rebaixar el pes d’aquestes productes al 50%, que és el límit previst a la llei. Pel que fa a la renda variable, limitada a un 25% pel mandat de gestió, s’obrirà la possibilitat que arribi al màxim del 35% que estableix la llei, si bé, en aquest cas, des de la comissió gestora es fixarà un tram per tal d’acotar part de les inversions a empreses conegudes i consolidades. Quant als altres actius, el pes dins la cartera podrà arribar al 10% enlloc del 5% actual.

A més, Delgado,que va avançar també la voluntat de la comissió gestora de tenir encara un paper més actiu en la gestió de part de la cartera, va explicar també que a partir d’ara no només no es premiarà els gestors externs que no hagin obtingut bons resultats sinó que en el cas que ho hagin fet malament “els traurem diners”.

Prioritat als assegurats i al control sanitari

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) prioritzaran la col·laboració en l’àmbit de la millora de l’atenció als assegurats i del control sanitari. Així es va acordar dimecres en la reunió que van mantenir representants de les dues entitats per fer un seguiment de les accions realitzades fins al moment en el marc de la col·laboració que ja estan portant a terme des de l’any passat.

D’aquesta manera, segons va informar ahir la parapública en un comunicat, en el transcurs de la reunió la directora adjunta de la CPAM, Laetitia Jeanjean, va presentar el seu informe sobre la feina realitzada per la CASS en base a l’auditoria MNCOSS del 2013, amb els punts ja assolits, els que necessiten de més fases de millora i els que s’hauran de desenvolupar en els propers anys.

A part del president de la CASS, Jean Michel Rascagneres, i la directora de la parapública, Joaquima Sol, en la trobada van ser-hi presents també el ministre de Salut, Carles Álvarez, i el secretari d’Estat de Salut, Joan León, així com el director de prestacions de la CASS i el cap de l’àrea de control sanitari, Ignasi Arbusà i Carles Pedragosa, respectivament.