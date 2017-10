El forfet de temporada de Grandvalira costarà 295 euros per als residents

Grandvalira ha anunciat la posada a la venda dels forfets de temporada per a l'hivern 2017-2018. El passi per a residents a Andorra costarà 295 euros, i per als esquiadors de fora del país, 620 euros fins al 20 de desembre. El domini esquiable també ha anunciat que la temporada arrencarà el 2 de desembre i finalitzarà el 8 d'abril, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

Grandvalira ha posat a la venda aquesta setmana el forfet de temporada per a l'hivern 2017-2018, que es pot adquirir a través del seu web o a l'estand d'illa Carlemany. Una altra oportunitat per adquirir-lo és a la nova edició de la Fira d’Andorra la Vella que tindrà lloc del 27 al 29 d’octubre. Durant aquests dies l’estand d'illa Carlemany romandrà tancat.

Per als residents a Andorra, el preu ascendeix a 295 euros, 10 euros més que l'any passat, mentre que els residents a la parròquia de Canillo i els sèniors del Principat poden adquirir-lo per 235 euros. Per als empadronats a les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya, el preu del forfet de temporada és de 570 euros per als adults, 535 per als júniors i 420 per als infants.

Per a la resta de casos, el preu del forfet és de 620 euros, 10 euros més que l'any passat, un preu promocional que estarà disponible fins al 20 de desembre per a les vendes a través del web de Grandvalira i a les taquilles de l'estació. A partir d’aquesta data, els usuaris podran adquirir-lo per 793 euros, la mateixa tarifa que en la temporada anterior.

El passi de temporada dona accés als 210 quilòmetres de pistes de Grandvalira, i també a durant cinc dies a les estacions franceses de Gavarnie i Hautacam, la suïssa Verbier i la japonesa Kiroro. Comprant el forfet de temporada, els esquiadors es poden beneficiar d'un 5% de descompte per renovació, descomptes per famílies i amics, un 10% de descompte en tots els serveis de l'estació, un forfet de dia per a un amic i més de 40 avantatges i descomptes fora de l'estació.

Grandvalira donarà el tret de sortida a la nova temporada d'hivern el 2 de desembre i la finalitzarà el 8 d’abril, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Així, el forfet de temporada permetrà l'accés al domini durant 128 dies, que inclouen 19 caps de setmana.