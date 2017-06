El Govern contacta amb Viladomat i s’ofereix per arbitrar entre els socis

El Govern ha mantingut “algun contacte, sense anar més lluny”, amb el soci majoritari de Saetde, Joan Viladomat, per tractar sobre la demanda de dissolució de Nevasa feta per aquest i, per tant, de la incògnita que hi ha ara sobre el futur de Grandvalira. Ho va afirmar el ministre portaveu, Jordi Cinca, que va indicar que el cap de Govern, Antoni Martí, i “algun ministre” van mantenir una conversa amb Viladomat.

Amb tot, Cinca va avançar que aquestes converses no han suposat cap conclusió, al mateix temps que va afegir que només es tractava d’una presa de contacte i d’“escoltar les inquietuds d’uns i altres”. Així, va remarcar que el Govern, en aquest afer, fa el paper que li pertoca, que és afavorir que els socis puguin debatre sobre Nevasa amb “llibertat i tranquil·litat”.

Cinca va destacar que l’executiu ha fet arribar a totes les parts de Grandvalira la preocupació davant una possible dissolució “del vaixell insígnia” a Andorra de l’oferta de neu. Per aquest motiu, el Govern s’ha posat a disposició de les parts en el cas que sigui necessari arbitrar. “L’objectiu tan sols és preservar la marca Grandvalira”, va subratllar. A partir d’aquí, Cinca va indicar que el que cal és deixar que els responsables de la societat treballin.

Per la seva banda, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va insistir que el Comú no desistirà de “continuar lluitant” malgrat saber que la decisió final “no depèn de nosaltres”. En aquest mateix sentit, Torres es va emplaçar a reconduir la situació durant els propers dos anys, que és el temps que tardaria a aplicar-se la dissolució de la societat. El cònsol també va recordar que l’acord d’intencions amb Saetde “no té res a veure amb Grandvalira” i els esforços del Comú s’han de centrar “ara més que mai” a materialitzar-lo.

Plataforma esquiable

El Comú de Canillo va acordar sotmetre a informació pública, durant quinze dies hàbils a comptar des d’ahir, el projecte d’excavació, sosteniment i treballs preliminars de la plataforma esquiable a la pista de l’Avet i un aparcament soterrat. A més, la corporació va presentar el projecte ahir en una reunió en un hotel d’Andorra la Vella i també l’està traslladant a tots els grups parlamentaris.

L’executiu acorda concedir 817 ajuts a l’habitatge de lloguer

El Govern va aprovar concedir 817 ajuts a l’habitatge de lloguer en la primera fase de l’adjudicació, tenint en compte que aquestes peticions compleixen tots els requisits. En total, l’executiu ha rebut 1.286 sol·licituds, una xifra similar a la registrada l’any passat. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar que el volum de demandes concedides anirà augmentant a mesura que els interessats presentin al·legacions o documentació complementària.

El departament d’Afers Socials ha destinat als ajuts 1,4 milions d’euros, una xifra similar a la dels darrers exercicis. La convocatòria ha establert un import màxim del lloguer mensual de 600 euros per a una sola persona, 630 per a parelles i 660 per a famílies de tres persones.

Per altra banda, el consell de ministres va licitar els treballs d’auditoria d’eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris d’Andorra. La modalitat del concurs és públic internacional. La data límit de lliurament de les ofertes finalitza el 2 d’agost. La llei preveu que aquestes auditories es facin cada dos anys. A més, es va convocar un concurs públic internacional per a l’adjudicació dels treballs d’establiment del sistema de preus públics i de contraprestacions dels usuaris dels serveis socials i sociosanitaris. La data límit de presentació de les ofertes és el 2 d’agost. Aquests treballs han de definir el sistema de preus públics per a cada tipologia d’usuari i de modalitat de servei social i sociosanitari (residència, centre de dia, atenció a domicili, centre ocupacional i acompanyament a la vida autònoma). De la mateixa manera han d’establir un sistema de contraprestacions dels usuaris senzill i eficaç però que prevegi les necessitats específiques de cada grup d’usuaris.