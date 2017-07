El Govern i Escaldes-Engordany formalitzen la ruta Coronallacs amb sortida i arribada a l'oficina de turisme

L'executiu i Escaldes-Engordany han signat aquest dijous un conveni de col·laboració entre les dues institucions. El conveni estableix que la parròquia escaldenca es converteix en el punt de sortida i d'arribada de la Coronallacs, la nova ruta de senderisme de muntanya d'Andorra. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, han estat les encarregades de signar el conveni. A més, l'acte ha comptat amb la presència del ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, que ha recordat que l'objectiu d'aquest projecte és potenciar els quatre refugis guardats i, a més, "es vol continuar potenciant l'oferta que té Andorra de muntanya, camins, 'trail' i 'trekking'".



El Govern i Escaldes-Engordany han signat aquest dijous un conveni en què la parròquia esdevé un punt de partida i arribada de la Coronallacs. Aquesta ruta de senderisme de muntanya, presentada el mes de maig, uneix els quatre refugis guardats del país: el refugi de l'Illa, el de Juclà, el de la borda de Sorteny i el del Comapedrosa. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, han signat el conveni i, a més, l'acte ha comptat amb la presència del ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, que ha explicat que fan altres accions per promocionar el turisme de muntanya i ha recordat que s'està fent l'Ultra Trail amb una nova cursa molt exigent de 233 quilòmetres.

El ministre ha explicat que "l'objectiu amb aquest conveni és fer un pas més dins l'inici d'una nova ruta de muntanya, que és la Coronallacs, es vol potenciar els quatre refugis guardats, que d'ençà que es va inaugurar la setmana passada el de l'Illa, ja els tenim en funcionament tots". Camp també ha explicat que el que es vol amb aquest projecte és "continuar potenciant l'oferta que té Andorra de muntanya de camins, de 'trail' i de 'trekking', una oferta ja molt variada que tenim des de fa molts anys però que, a poc a poc, el que hem d'anar fent és donar-li cada vegada més ressò". El ministre ha destacat que aquest recorregut està pensat per persones que tinguin temps, perquè dura cinc dies, i que estiguin una mica en forma, perquè el recorregut és de 92 quilòmetres i més de 6.000 metres de desnivell. Camp ha donat com a alternativa el Camí saludable dels drets humans, un recorregut de 30 quilòmetres que, segons el ministre, "pot ser més per persones que no volen o que no estan tan disposades a caminar durant tantes hores, tants dies, i amb tant desnivell, però que el mateix Camí dels drets humans i la Coronallacs incrementen l'oferta de muntanya que té Andorra, i això volem que se sàpiga i es conegui".

El conveni estableix que la Coronallacs comença i acaba a Escaldes-Engordany, concretament a l'oficina d'informació i turisme. En aquest punt informatiu, es lliurarà als excursionistes tots els elements necessaris per a la realització de la ruta: com un passaport per segellar en cada refugi, un mapa topogràfic o una bateria solar portàtil per carregar el telèfon mòbil. Un cop realitzat tot el traçat, les persones que presentin el passaport degudament segellat a l'Oficina d'informació i turisme d'Escaldes-Engordany seran obsequiades amb marxandatge de la Coronallacs i rebran un diploma acreditatiu. La ruta de la Coronallacs està dissenyada en cinc etapes d'entre 13 a 22 quilòmetres diaris, amb parada per dormir als refugis guardats, i sense haver de portar gaire pes entre cada etapa. El recorregut està totalment senyalitzat, segueix en la seva majoria la ruta del GRP (Gran Recorregut País), i destaca per passar pels tres vedats de caça i els tres parcs naturals del país.