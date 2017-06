El Govern modifica la convocatòria per inscriure instal·lacions fotovoltaiques per ampliar les de major potència

La convocatòria d'aquest any per a la inscripció al registre de tarifa de retribució i del contingent de potència per a la generació elèctrica d’origen fotovoltaic de les instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió ha estat modificada. Així ho va aprovar aquest dimecres el consell de ministres, amb l'objectiu d'adaptar la convocatòria a la demanda del moment, orientada principalment a les instal·lacions de major potència.

La modificació aprovada té com a objectiu adaptar la convocatòria a la demanda que s’ha detectat en aquest moment, que està orientada principalment a les instal·lacions de major potència. La promoció per part del Govern de la coberta fotovoltaica de l’Estació Nacional d’Autobusos i l’augment de la informació generada en relació a aquesta font d’energia, com són el treball del pla sectorial d’infraestructures energètiques, que promourà la implantació d’infraestructures d’aprofitament fotovoltaic, han generat un major interès per la promoció de projectes de més envergadura i amb potències àmpliament superiors als 20 kW.

En vista d’aquest interès, l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic ha proposat adaptar la convocatòria a aquesta demanda i al context actual. Així, la quota de potència màxima corresponent és de 655 kW, i queda repartida en 70 kW per a les instal·lacions amb una potència màxima fins a 20 kW, i 585 kW per a les instal·lacions fotovoltaiques amb una potència màxima superior a 20 kW.