El Govern preveu un increment de visitants del 2,2% aquest any

El Govern preveu que els visitants creixeran aquest any un 2,2%, fet que suposa 176.117 persones més i arribar així als 8,1 milions anuals. En total, es projecta que els turistes augmentaran un 2,6% (es fixa un creixement important als mercats diferents a l’espanyol i el francès) mentre que pels excursionistes l’estimació és captar-ne un 2% més. El ministre de Turisme, Francesc Camp, va indicar en la seva compareixença davant la comissió legislativa d’Economia que va tenir lloc ahir que aquests resultats vindran principalment per l’evolució positiva de les economies europees, ja que no es pot comptar amb un pressupost més elevat. Aquest any, la dotació se situa en 17 milions d’euros dels quals destaquen els 5,1 milions en campanyes, 1,8 en l’àmbit comercial i 6,6 milions en esdeveniments (2,7 milions al Cirque du Soleil, 1 milió al patrocini del MoraBanc, 400.000 euros a la copa del món de BTT, 300.000 euros al Freeride World Tour, 205.00 a la Vuelta, 151.000 a l’Ultra Trail, i 135.000 a l’Andorra Outdoor Games).

Camp va destacar que els objectius d’excursionistes són menys agosarats que els del 2016, any en què no es va complir les previsions en aquest àmbit. Així va destacar que fins que no s’hagin impulsat les reformes en el sector comercial, i sobretot al Pas de la Casa, costarà créixer. El fet és que l’any passat es va tancar amb un creixement de visitants del 2,6%, arribant als 7,9 milions, quan s’havia previst un 2,7% (el que hauria suposat 4.500 persones més). Les expectatives no es van complir en el nombre d’excursionistes, ja que se’n van rebre 5,2 milions, un 1,4% més que un any enrere quan la previsió era créixer un 2,8%. En els turistes, en canvi, es va superar el 2,5% d’augment previst, arribant a un 4,9%, fet que va permetre acollir 2,7 milions de turistes. Quant a les pernoctacions, van créixer un 2,4%, assolint els 8,2 milions. El nombre de nits per turista de mitjana es va situar en 2,9. Camp va valorar positivament els resultats del 2016, sobretot si es té en compte que al 2015 ja es va registrar un increment en turistes del 10%.

Centre de congressos

El ministre de Turisme i Comerç també es va referir a l’aposta del Comú d’Andorra la Vella per ubicar el casino al Centre de Congressos. Va explicar que es preveu reunir els propers dies amb la cònsol major de la capital i va indicar que ara per ara es desconeix la ubicació definitiva de l’equipament. Amb tot, va apuntar que “seria una llàstima” perdre l’auditori, ja que és una sala “òptima per acollir congressos” i molt ben equipada. Per això va valorar positivament que el Comú se la reservi 15 dies a l’any i va destacar que no representaria cap problema tenir un casino al costat.

De la seva banda, el grup parlamentari liberal es va mostrar preocupat pel manteniment de les franquícies “tres cops superiors al que tenen els països tercers amb la UE” arran de l’acord d’associació i l’impacte que això tindria sobre el comerç. Camp va reiterar que la voluntat del Govern és mantenir-les però que caldrà fer concessions.

Inspeccions als que no omplen les dades al ROAT

El Govern iniciarà la setmana que ve inspeccions als allotjaments turístics que no donen totes les dades al Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístic (ROAT). Camp va explicar que s’ha detectat que hi ha establiments que faciliten només una part d’aquesta informació i va indicar que ara s’està indagant “qui ho està fent malament” conjuntament amb el servei de policia. En aquest sentit va indicar que la llei preveu un règim sancionador per aquests casos i que ha arribat l’hora d’aplicar-lo. El ministre va assegurar que s’han facilitat els processos del ROAT i que donar la informació és una qüestió de voluntat.

Dubtes dels Liberals sobre el cost del Cirque du Soleil

El conseller general liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit va exposar ahir els dubtes de la formació sobre el cost del Cirque du Soleil. Naudi va destacar que, tot i que en la compareixença d’ahir el ministre de Turisme i el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, van indicar que l’espectacle pujava a 2,7 milions d’euros, en la informació que se li havia lliurat amb anterioritat s’exposava que la xifra ascendia a 4,6 milions. Així, Naudi va indicar que tot i restar els 800.000 euros d’ingressos per les vendes hi segueix havent un diferencial important de diners. “O em va enganyar llavors o no em diu tota la veritat ara”, va destacar el conseller general.

La intervenció de Naudi va comportar una picabaralla amb Camp i Budzaku, que van acusar la formació de demanar un volum d’informació excessiu i de molt detall. De fet, el ministre va criticar “l’obsessió de LdA pel Cirque du Soleil” i va retreure a Naudi que no pregunti res quan l’esdeveniment es fa “a la zona que li interessa més”, fent referència a “interesssos parroquialistes”. En aquest sentit va declarar que l’estratègia d’aquest partit és posar en dubte l’acció de Govern “per qualsevol mitjà” i va remarcar que el Cirque du Soleil és més car perquè dura més dies a més que té un retorn de 19 milions d’euros.

El conseller liberal va exposar que el Cirque du Soleil suposa un 27% del pressupost del 2016 i per tant això és motiu de reflexió. Al mateix temps va remarcar que fer preguntes és un dret i una obligació dels consellers generals i que es fa un flac favor limitant el control al Govern, atès que “sembla que no els agrada que els fem preguntes”.

Naudi considera exagerada la part que ha d’assumir el Govern d’aquest espectacle, ja que l’Estat està “subvencionant 87 euros per espectador”. Els liberals exposen que hi ha massa gratuïtat i es mostren partidaris de reduir el diferencial mitjançant el pagament de les entrades.