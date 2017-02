El Govern va rebre 113 denúncies per agressió al medi el 2016, 43 més que el 2015

La Unitat d'Inspecció del Departament de Medi Ambient va tramitar al llarg de l'any passat un total de 113 denúncies o fotodenúncies per agressions al medi, una xifra que suposa un increment de 43 respecte del 2015. 61 han estat denúncies, i són les de contaminació acústica les més nombroses, i 52 fotodenúncies, 28 de les quals relacionades amb els residus.

El volum de denúncies i fotodenúncies tramitades per la Unitat d’Inspecció del Departament de Medi Ambient ha experimentat durant el 2016 un increment important. Se n’han rebut 113, 43 més que l’any anterior i la xifra més elevada, amb molta diferència, dels darrers anys.



D’aquest total, 61 han estat denúncies presentades al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, el que representa el 54% del total, mentre que d’altres 52 són fotodenúncies, és a dir, constatacions d’agressions al medi ambient rebudes a través de la pàgina web.



De les 61 denúncies o queixes (normalment molèsties que afecten directament el denunciant), cal destacar que les relacionades amb la contaminació acústica han estat les més elevades, concretament 33, és a dir, el 54%. Altres vuit estaven relacionades amb contaminació atmosfèrica, 4 amb residus, 2 amb aigües i altres 14 amb altres problemes. L’altre 23% restant no eren denúncies que fossin competència del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, motiu pel qual van ser trameses o bé a d’altres departaments del Govern o bé a les administracions competents. Concretament, segons informen des de Medi Ambient, aquestes queixes rebudes són originades per molèsties d’animals domèstics (lladrucs i males olors provocades per gossos) o la destrossa d’un hort, entre d’altres.



Cal destacar que durant l'any passat es van resoldre 71 denúncies, 57 de les quals eren del 2016 i 14 d'anys anteriors. Ara com ara, resten pendents una denúncia del 2015 i 4 del 2016.

Pel que fa a les fotodenúncies, cal destacar que els problemes constatats de manera més habitual són els que tenen a veure amb residus abandonats al medi natural i vehicles fora d’ús, la qual cosa va generar 28 constatacions. Altres 7 eren per moviments de terres, la mateixa xifra que les fotodenúncies relacionades amb aigües (sobretot contaminacions d'aigües superficials), altres vuit eren per temes diversos (edificacions, barraques o naus en mal estat, obres o edificacions inacabades o rius que porten poc cabal) mentre que una altra estava relacionada amb la contaminació atmosfèrica i una altra amb la lumínica.



Des de Medi Ambient afegeixen que durant el 2016 entre els comuns i el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat s’han resolt 21 fotodenúncies, i 25 es troben encara en curs de resoldre’s; la resta s’han cancel·lat perquè estaven repetides i només se’n comptabilitza una.