El jutge manté com a investigats els 8 docents de la Seu després de declarar

El jutjat d’instrucció número 1 de la Seu d’Urgell ha decidit, després de prendre’ls declaració, mantenir com a investigats per un suposat delicte d’incitació a l’odi els vuit mestres de tres escoles de la Seu d’Urgell pel tractament que van fer a classe dels fets de l’1-O. Segons informa el TSJC, el jutge no va demanar mesures cautelars per als docents i, de moment, no ha acordat cap altra diligència al respecte de la investigació que està duent a terme arran de les denúncies d’onze particulars. En les respectives declaracions, els mestres van contestar a les preguntes que se’ls van formular tot negant els fets pels quals se’ls investiga, segons va detallar l’advocat d’un d’ells. Els vuit docents investigats estaven citats a declarar ahir al jutjat de la Seu d’Urgell. En concret, es tracta del director i quatre mestres del col·legi públic Mossèn Albert Vives, la directora i un mestre de l’escola Pau Claris i la directora de l’escola La Salle.

Segons les denúncies, un dels alumnes hauria sofert ‘’humiliacions, insults i fins i tot agressions’’ perquè la seva mare és guàrdia civil, cosa que coneixen la resta de companys i professors. En aquest sentit, el jutge volia saber si hi va haver comentaris realitzats per diversos mestres i també si són responsables de determinades ‘’actituds’’ per motivar els alumnes a fer aquests suposats comentaris. Els fets contra el fill de la guàrdia civil haurien tingut lloc el 3 d’octubre, dos dies després del referèndum. Set de les onze denúncies s’han presentat contra l’escola Albert Vives, tres contra la Pau Claris i una conra la Salle. L’advocat dels investigats, mestra i directora, de l’escola Pau Claris, Jaume Ribes, va explicar que les denúncies es van presentar entre els dies 2, 3 i 12 coincidint amb el dia de la Hispanitat. Pel que fa a la declaració dels cinc mestres (4 de l’escola Albert Vives i 1 de la Pau Claris) i tres directors (Albert Vives, Pau Claris i Salle) l’advocat Ribes ha explicat que tots els mestres han negat els fets i han dit que a les aules del centre no es va produir cap debat sobre l’1-0.

Sobre acusacions com que els mestres van explicar a l’aula que ‘’la policia és dolenta’’ els mestres es van defensar dient que en cap cas van dir res en contra de la policia i en tot cas sí a favor, fent veure als nens que ‘’la policia és bona’’. Ribes va dir que el debat no es va produir a l’aula i en cas de sortir comentaris d’algun alumne d’allò que havia vist a la televisió, els mestres van intentar minimitzar-ho. L’advocat va explicar que des dels centres s’ha intentat protegir tots els nens i encara més els que són més vulnerables. Ribes ha narrat que totes les famílies que es van queixar van ser ateses per la direcció.

Ensenyament mostra el seu suport als mestres

El director dels serveis territorials d’Ensenyament a Lleida en funcions, Miquel Àngel Cullerés, va estar al jutjat de la Seu acompanyant els vuit docents que van declarar ahir davant del jutge per un possible delicte d’incitació a l’odi. Cullerés va mostrar el suport del departament als mestres i va afegir que l’únic que fan és ensenyar amb valors com els de la “convivència, democràcia, llibertat i cohesió social’’.

El director dels serveis territorials va negar cap debat a les aules sobre l’1-O i va afegir que amb nens de 3 a 6 anys és “pràcticament impossible’’ mantenir-hi un debat ja que són molt petits. Pel que fa a l’estat d’ànim dels docents, Cullerés, va dir que es troben ‘’serens’’ perquè no “han fet res mal fet’’ ni res que pugui ser “constitutiu d’un delicte’’. Cullerés va expressar la seva voluntat que aquests fets acabin arxivats i que els centres puguin tornar a la normalitat.