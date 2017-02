El nombre de casos de grip que s’han notificat se situa en 650

El nombre de casos de grip que s’han notificat al país entre els dies 3 d’octubre i el cinc de febrer ascendeix a 650, segons les estadístiques publicades aquesta setmana per l’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut del ministeri de Salut. D’aquest total de persones que han resultat afectades pel virus de la grip, 362 són dones i 288 homes.

Així mateix, des que es va iniciar la vigilància en aquest àmbit, s’han comptabilitzat 51 casos de grip que han requerit l’ingrés hospitalari del pacient i s’han obtingut 50 mostres per a la seva anàlisi, totes les quals han resultat positives de grip A. Per grups d’edats, el que acumula un nombre més alt de casos és el comprès entre els 45 i els 49 anys (58), seguit del de 5 a 9 anys (57) i el de 35 a 39 anys (55). I pel que fa als casos que han requerit l’hospitalització es tracta sobretot de persones de més de 64 anys (15 homes i 13 dones), així com els que tenen entre 45 i 64 anys (8 homes i 9 dones).

Segons es desprèn de les dades exposades per Salut, la incidència de la grip va minvant. Així, aquesta setmana el nombre de casos notificats de grip registra el menor volum de les darreres setmanes, ja que se n’han registrat 43 (24 a la consulta mèdica i 19 al servei d’urgències de l’hospital), enfront dels 80 de la setmana anterior. La tendència és similar a la registrada a Catalunya, on els casos atesos han anat disminuint, i segons afirmen els experts, continuaran disminuint aquesta setmana. A Catalunya, des de l’inici de la temporada s’han registrat 514 casos greus de grip tot ells per virus de la grip tipus A, dels quals un 11 % han requerit ingrés a UCI. La vigilància de les malalties transmissibles a Andorra es porta a terme a partir de les notificacions que fan els professionals de la salut. Així s’identifiquen el brots epidèmics de malalties de declaració obligatòria i s’apliquen les corresponents mesures preventives.