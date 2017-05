El nombre de visitants creix un 21,5% a l'abril

A l’abril han entrat al país 641.250 persones, el que representa un augment del 21,5% del nombre de visitants respecte al mes d’abril de l’any passat, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística. D'altra banda, el nombre de turistes -persones que pernocten al Principat- ha estat de 192.009 amb un creixement especte al mes d’abril de 2016 del 37,6%, mentre que el nombre d’excursionistes -no pernocten al país- ha estat de 449.241 amb un augment respecte a l'abril de l’any passat del 15,7%. Cal tenir present que els dies festius de Setmana Santa del 2016 van ser del divendres 25 al dilluns 28 de març, mentre que aquest any han estat del divendres 14 al dilluns 17 d’abril.

Les dades publicades aquest dilluns pel departament d'Estadística mostren que Andorra ha rebut un total de 641.250 visitants a l'abril, dels quals 449.241 són excursionistes -persones que no pernocten al país- (70,1%) mentre que 192.009 són turistes (29,9%).

Així mateix, respecte al mes d’abril de 2016, el nombre de visitants ha augmentat un 21,5%. El nombre de turistes ha augmentat un 37,6%, i en la mateixa línia el nombre d’excursionistes ha crescut un 15,7%. Cal tenir en compte que els dies festius de Setmana Santa de l'any passat van ser del divendres 25 al dilluns 28 de març, mentre que enguany han estat del divendres 14 al dilluns 17 d’abril.

Per país de residència, presenten un creixement d'un 33,2% els visitants espanyols, d’un 7% els francesos i d’un 48,8% els visitants d’altres procedències.

Pel que fa a les dades acumulades, els visitants des d’inici de l'any han augmentat un 3,9% mentre que els dels darrers dotze mesos augmenten un 1,8%. Quant als turistes, des d’inici del 2017 han augmentat un 6,6% i en els darrers dotze mesos ho fan en un 6,5%. Respecte als excursionistes, des d’inici del 2017 han augmentat un 1,8% i en els darrers dotze mesos, per contra, disminueixen un 0,6%.



Així mateix, les dades mostren que en general el motiu principal dels visitants són les compres, encara que el motiu varia dels turistes als excursionistes. Així per al 79% dels excursionistes el principal motiu són les compres, però per al 31% dels turistes, el principal motiu es la pràctica de l'esport (escalada, bicicleta...).

Pel que fa a l'allotjament, el 84% dels turistes van preferir els hotels, aparthotels o apartaments turístics, i a més la majoria (un 68%) van optar per establiments de tres o quatre estrelles. Finalment, pel que fa a la zona d'allotjament, una quarta part va escollir la parròquia d'Andorra la Vella, seguida d'Escaldes-Engordany, la Massana i Canillo.