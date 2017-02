El partit contra el càncer recapta 2.000 euros per a Assandca

El partit contra el càncer, acte solidari organitzat el cap de setmana amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, va resultar un èxit tant a nivell de sensibilització, com de les accions per recollir fons per l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca). Les firmes Òptica Pasteur, Pyrénées, Caldea, Pidasa i Grandvalira han fet aquest dimecres a la tarda els seus donatius a l’associació al bell mig de la Bombonera. La recaptació entre totes les empreses ascendeix a 1.300 euros, que sumats al que es van recollir amb la rifa d’una samarreta al descans del partit entre el MoraBanc Andorra i el Baskonia posen la xifra als volts dels 2.000 euros. En la donació hi han estat presents el vicepresident d'Assandca, Jean Astrié, i el cap de comunicació del BC MoraBanc Andorra, Gabriel Fernández, juntament amb representants de les empreses col·laboradores.