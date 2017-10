El periodista finlandès passa a arrest domiciliari fins que dictin sentència

“A Andorra hi ha drets humans”, va cridar en anglès el periodista i polític finlandès Ilja Janitskin en saber la decisió del tribunal que li va atorgar ahir l’arrest domiciliari. L’editor en cap de la revista en línia qualificada d’extrema dreta MV-lehti i del partit reformista finlandès va sortir ahir a les quatre de la tarda del centre penitenciari de la Comella en un vehicle de la policia per anar a la seva casa, a Fontaneda, on romandrà en arrest domiciliari amb control monitorat fins al proper 9 de novembre, quan el Tribunal de Corts té previst dictar sentència sobre l’extradició sol·licitada per les autoritats finlandeses. Una extradició que es basa en delictes majors com l’incitació a l’odi i discriminació, calúmnia feta des de la publicitat, amenaces i revelació de secret, entre d’altres.

La vista oral celebrada ahir es va suspendre uns minuts perquè la petició d’extradició no està formalment correcta en faltar-hi documents on s’ha d’especificar bé aquests delictes. La fiscal va demanar suspendre la vista fins a tenir la documentació adequada, i la defensa representada per l’advocat Emili Campos va demanar la lliure absolució del processat i l’arxivament del cas en no estar ben formulada la demanda d’extradició. Tot i això, el Tribunal va decidir continuar el judici.

Per part de la fiscal no existeix cap motiu pel qual no es pugui extradir el ciutadà finlandès, en considerar que els delictes són també punibles a Andorra i considera que no està provat que l’extradició estigui fundada en motius polítics com al·lega el propi Janitskin.

Segons la defensa del també candidat a president a les properes eleccions de Finlàndia datades al gener vinent, aquesta petició d’extradició, i aquesta informalitat en la demanda ve per retardar el procés i per neutralitzar la influència del processat en els propers comicis finlandesos. Campos va manifestar que en cap dels delictes de què se l’acusa les autoritats finlandeses no tenen competència territorial perquè el web de la revista es treballava des d’Espanya i els servidors estan als Estats Units i a Irlanda, i tampoc té competència personal perquè els escrits publicats a la revista que dirigeix Janitskin i que són objecte de les acusacions són escrits per altres persones identificades. Campos va al·legar ahir que molts dels delictes de què se l’acusa són d’escrits publicats a la seva revista que ja han prescrit segons la legislació andorrana. A més, va al·legar que si s’extradeix “la seva vida corre perill” per amenaces de grups d’ultraesquerra.

Des que fou detingut el passat dia 4 d’agost, el líder del partit reformista finlandès havia demanat a través del seu lletrat una rebaixa de la seva privació de llibertat. Ingressat al centre penitenciari se li va diagnosticar un càncer del qual va ser operat i va estar ingressat a l’hospital andorrà. Tot i això, cal remarcar que el processat no és resident al Principat perquè segons Campos, en el moment que va ser arrestat, estava tramitant els papers per ser-ho. Tot i això disposa d’un domicili a Fontaneda. El cas de líder del partit reformista finlandès és seguit per alguns mitjans de comunicació d’aquest país que ahir van estar presents en el judici, com també van estar-hi presents dos membres del seu partit i els mateixos pares del processat. Era una estrella d’hoquei sobre gel a Finlàndia i va passar a entrenar categories inferiors del F. C. Barcelona d’aquest esport, quan va emigrar de Finlàndia per haver denunciat per corruptes alts càrrecs del govern, segons Campos.

Afegit el delicte de tràfic d’armes per no arxivar el cas contra Cinca

La defensa del fundador i expresident d’Orfund, Joan Samarra, que ahir va presentar al Tribunal Superior el recurs contra l’arxivament del cas dictaminat pel Tribunal de Corts, va afegir ahir un delicte nou a la querella contra el ministre Jordi Cinca (que era director financer de la companyia) pel delicte de blanqueig de diners per fets ocorreguts a finals dels 90. L’argument perquè no s’arxivi el cas al·lega que és d’aplicació per a aquest cas el codi penal del 97 que estableix el blanqueig de diners i entén que el delicte d’origen no només seria l’administració deslleial i l’apropiació indeguda, com fins ara s’havia argumentat, sinó que ara afegeix que hi ha “indicis suficients per una presumpta comissió del delicte del tràfic d’armes”, segons va explicar ahir l’advocat de la part querellant, Alfons Clavera. Per la seva banda, Concepció Baró, la lletrada de Cinca, va manifestar que aquesta querella era “temerària i infundada” i que només tenia l’objectiu de malmetre la imatge del ministre. Segons aquesta part, els delictes d’administració deslleial i apropiació indeguda quedarien prescrits i per aquest motiu s’ha afegit ara el de tràfic d’armes que, afirma, “té una manca de relat” i demana que Samarra pagui les costes processals. La defensa de Samarra al·lega que l’objectiu de la querella s’investigui més acuradament i que s’expliqui què va passar amb la fallida d’Orfund.

Cinca es querella

La defensa de Cinca va manifestar ahir que el ministre ha presentat una querella per xantatge contra Luis Bielsa, un dels testimonis aportats per Samarra i extreballador d’Orfund, que va acusar el ministre de traficar amb lingots d’or amb una declaració firmada per un notari en aquest cas. Segons la defensa del ministre aquesta declaració perd interès i validesa en fer-se després de la querella esmentada.