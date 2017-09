El pla de comerç preveu un certificat de qualitat per als establiments

El nou pla de revitalització del comerç que té previst començar a activar-se a partir d’aquest mes preveu, entre altres aspectes, la creació d’una acreditació de qualitat per als establiments. Serà la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) la que es farà càrrec d’atorgar aquesta acreditació, en funció d’uns criteris i uns barems objectius que els establiments hauran de complir.

Com si fos una acreditació ISO específica per al sector, “els comerços hauran de complir una llista d’ítems o punts”, va explicar Marc Pantebre, president de la CCIS. Els establiments hauran d’aprovar l’avaluació d’un mistery shopper (“simulació de compra”), que serà com un inspector de comerç que actuarà de manera anònima i valorarà com se l’atén en cada punt de venda per analitzar els punts forts i els febles de l’establiment. Així, el comerç haurà de fer les modificacions i adaptacions que calguin per poder aconseguir aquesta acreditació de qualitat.

El pla de revitalització del comerç ja preveu com a acció important aquesta certificació de qualitat, però, ara per ara, no està definit si serà una obligació que hauran de complir tots els establiments i com i de quina manera es farà. Tot i això, des de la Cambra preveuen que aquesta emissió d’acreditacions de qualitat, creades i certificades per aquest ens, comportarà un increment de feina a l’hora d’avaluar o inspeccionar els establiments.

Des de la Cambra de Comerç se senten “molt participatius” en aquest pla de revitalització del comerç, perquè hi ha un membre de la Cambra en cadascuna de les comissions que s’han creat per fer-lo realitat, segons va manifestar Pantebre.

Amb el nou pla, i a través de les diferents comissions, es vol “buscar consensos per reduir el període de rebaixes i per a la simplificació de la normativa comercial i un posicionament per un nou tipus de turista comercial, com els xinesos, i com es pot solucionar les qüestions de visats i les idiomàtiques; també es vol consensuar posicions entre els diferents eixos comercials, cadascun dels quals té la seva idiosincràsia i manera d’actuar”, va explicar Pantebre.

REGISTRE D’AVIACIÓ

Amb el nou curs polític que comença després de Meritxell, la Cambra també té pendents altres qüestions en què ja ha començat a treballar, com l’impuls d’un registre d’aviació civil. La Cambra treballa amb el Govern en la creació d’una autoritat d’aviació civil, que serà la que s’encarregarà de “tot el que es refereix a aquesta matèria i també de les matriculacions dels avions, el funcionament d’aeroports i l’heliport i la navegació aèria. La Cambra ho porta juntament amb el Govern per veure com definir-ho”, va comentar el president de la Cambra.

A més la Cambra també vol definir quina serà la relació amb el nou ministeri d’Economia, ja que fins ara depenia de la cartera de Turisme i Comerç. “La Cambra sempre està tutelada pel ministre del qual depèn el Registre de Comerç. Amb Gilbert Saboya volem veure una mica com treballar conjuntament.”