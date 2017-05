El poble d’Aubinyà posa una placa en memòria dels emigrants andorrans

Andorra actualment és un país d’acollida però no fa tants anys els seus habitants marxaven per trobar millors oportunitats a les fronteres més pròximes. Abans de l’inici de la guerra civil i durant la Segona Guerra Mundial, Andorra era un país molt pobre i que passava moltes penúries econòmiques i alimentàries. De fet, a finals de la Segona Guerra Mundial a Andorra hi vivien prop de 5.000 habitants. És per això que el poble privat d’Aubinyà ha volgut retre homenatge a aquelles persones que van emigrar del país i ha instal·lat un petit memorial al costat de la plaça del poble. El promotor del poble, Ricard Fiter, ha recalcat que l’acte “és molt senzill i sentimental i que també va dirigit als joves actuals per desitjar que no hagin de marxar del país”. El mateix promotor també destaca que la instal·lació de la placa s'ha decidit posar al poble d'Aubinyà perquè reprodueix el que podria ser un poble andorrà de fa segles.

Dels emigrants que van marxar n'hi ha que van poder tornar però d’altres que ja no ho van poder fer. Amb el pas del temps, el país ha passat de veure marxar la gent a ser un poble receptor d’immigrants, i és per això que el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha destacat que cal “recordar aquells elements que són propis de la nostra identitat i hem d’acollir les persones com ens hagués agradat que haguessin acollit els nostres avantpassats”. En aquesta mateixa línia, el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, ha destacat que l’Andorra actual no es podria explicar sense els emigrants que s’han desplaçat al país al llarg dels anys. Al memorial s’hi pot observar les diferents distàncies en quilòmetres que hi ha entre el poble privat d’Aubinyà i les principals destinacions que els andorrans han escollit per desenvolupar la seva vida lluny en la recerca de millor oportunitats.