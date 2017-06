El Pont Pla és el túnel que registra més talls amb 24 hores al 2016

El del Pont Pla és el túnel del país que registra més talls de trànsit. En tot l’any 2016 es van produir 23.57 hores de tancament. D’aquestes, 10.53 hores només van afectar un sentit de la marxa mentre que les 13.04 hores restants es va tallar la infraestructura en els dos sentits. La major part dels talls –77– es van fer durant el dia, dels quals 72 van tenir afectacions en un carril mentre que els altres 5 van comportar el tancament total del Pont Pla. Quant als talls nocturns –24– tots van requerir el tancament dels dos sentits. Si fem atenció als talls registrats al llarg dels primers quatre mesos d’aquest any, han produït afectacions durant 18.46 hores.

Els tancaments en els túnels durant el 2016 van respondre principalment a la realització de treballs de substitució d’elements de seguretat en el seu interior. Aquest també és el cas del Pont Pla, si bé és cert que el túnel que facilita l’accés a les valls del Nord registra un nombre més elevat de talls per incidents que no pas la resta. Així, mentre que un 90% es devien a tasques de manteniment, el 10% restant venia motivat per incidents (als altres túnels la xifra oscil·la entre el 2% i el 5%). Gairebé la totalitat d’aquests tancaments per incidents s’originen per retencions al seu interior. En aquest sentit, i segons van remarcar des del Govern, per garantir la seguretat dels usuaris, els protocols assenyalen que no es pot deixar accedir cap vehicle a l’interior de la infraestructura fins que la situació estigui normalitzada. Cal tenir en compte que es tracta d’un túnel urbà pel qual circulen diàriament un nombre elevat de vehicles. Per tant, els talls són freqüents en moments de gran intensitat de trànsit.

En relació amb el túnel de les Dos Valires, durant el 2016 va estar tancat 22.47 hores (18.17 hores en un sentit i 4.30 hores en els dos sentits). La major part dels talls –12– es van fer de dia (tots van afectar un sentit) i sis van ser nocturns (5 només en un sentit). Del total de tancaments al túnel de les Dos Valires, un 98% es van fer per manteniments i un 2% per incidents. Durant els primers quatre mesos del 2017, la infraestructura ha estat tancada 2.29 hores que només han afectat un sentit (el 98% dels casos per feines de manteniment).

Finalment, el túnel de la Tàpia va estar tancat l’any passat 17.6 hores (13.25 hores un sol sentit i 4.35 hores els dos). En total es van registrar 37 talls diürns (que van afectar només un sol sentit) i 8 talls nocturns (que van afectar els dos sentits). Quant al motiu del tancament, el 95% es van dur a terme per treballs de manteniment mentre que el 5% restant arran d’incidents. Fent atenció als tancaments que van tenir lloc entre el gener i l’abril d’enguany, el túnel de la Tàpia es va tallar durant un total de 8.37 hores (el 95% de casos per manteniment).

Poca afectació

Des del Govern es va posar en relleu que els manteniments programats que suposen una afectació important en el trànsit es porten a terme durant la nit. Quant als que es realitzen durant el dia són, sobretot, els que només provoquen el tall d’un carril. En aquest darrer cas, a més, es va remarcar que es fan en franges horàries que no comporten complicacions (normalment entre les 9.30 i 12.30 hores).

Pèrdua de vehicles, excepte a les Dos Valires

Tot i que molt lleugera, des del gener fins a l’abril d’aquest any el volum de vehicles que circula pels túnels del Principat ha registrat una tendència a la baixa. Així, la majoria perden trànsit a excepció del de les Dos Valires, que en guanya. En total, durant els primers quatre mesos del 2017, aquesta infraestructura va comptabilitzar 672.785 vehicles, fet que en suposa 44.735 més que en el mateix període de l’any passat. Pel que fa al Pont Pla, el túnel ha experimentat una reducció de 61.086 vehicles que circulen pel seu interior i quant al de Ràdio Andorra, la caiguda ha estat de 27.961. De fet, aquesta infraestructura és la que acull més trànsit amb 2.721.003 vehicles durant els primers quatre mesos de l’any. El túnel de la Tàpia és el que menys ha vist decréixer el trànsit que hi circula. Fins a l’abril en va comptabilitzar 2.234.880, 607 menys que l’any passat.