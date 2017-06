El president del rec d’Engordany dimiteix per la gestió del vessament

El president de l’Associació de regants del Solà d’Engordany ha dimitit del càrrec arran de la gestió que s’ha fet del vessament d’hidrocarbur que va afectar el rec. Segons van explicar diverses fonts, la decisió de deixar el càrrec va venir motivada pel canvi en el protocol que s’havia definit per a la neteja de la zona i les presses per obrir el pas de l’aigua, un fet que se sospita que respondria a pressions dels usuaris per poder-se nodrir d’aigua en uns dies de molta calor. Així, segons van explicar aquestes fonts, després del vessament es va acordar un protocol “molt seriós”, que preveia accions a l’habitatge d’on provenia el gasoil i la neteja del rec. Al mateix temps es va plantejar entubar una part del rec. Amb tot, “de cop i volta” es va accelerar el procés i “hi va haver molta pressa per obrir”. Això va molestar el president de l’associació de regants, Didier Aleix, que va decidir plegar d’aquesta funció.

Les fonts expliquen que el rec es va obrir entre el 12 i 13 de juliol, i tot i que en un principi es va anunciar que no es podia utilitzar posteriorment es va donar el vistiplau. El fet és que tan bon punt es va donar l’aigua, la pràctica totalitat dels usuaris van començar a regar. Des del departament de Medi Ambient, però, assenyalen que després del vessament d’hidrocarbur al rec d’Engordany es va informar els regants que no podien utilitzar l’aigua. Tot i que es va plantejar entubar el rec, el material necessari per fer-ho havia de venir de l’estranger i hauria trigat un període llarg de temps. Davant d’aquest fet es va optar per una neteja. També es va aïllar la font i tot i que es pensava que ja estava net encara s’hi van trobar unes traces d’hidrocarbur. Per això es va dur a terme una segona neteja i posteriorment es va obrir l’aigua en intermitència, tancant tot els estoladors, per poder prendre algunes mostres al final del rec. Els resultats de les analítiques es van rebre el passat 20 de juny i van constatar que l’aigua era apta per a regar, un fet que es va comunicar l’endemà als regants.

El director de Medi Ambient, Marc Rossell, va acceptar que hi havia certa urgència per part dels regants per servir-se’n i per això va ser necessari compaginar-ho amb la mesura cautelar per al seu ús. Rossell sí que va indicar que un regant va utilitzar el rec durant aquest temps però que ja se li va anunciar que no hi tenia dret. Amb tot, i tenint ara el resultat de les analítiques, es constata que en aquell moment no hi havia cap risc. Medi Ambient va demanar la setmana passada al propietari de la casa on es va produir el vessament que fes les mesures de contenció, la neteja i els estudis per verificar si hi ha gasoil al sòl. Seran aquests informes els que hauran de determinar l’afectació i si ha afectat els terrenys del voltant, ja que en el moment en què es va produir el rec estava obert. Rossell va indicar que visualment no es veu que hagi pogut afectar amb quantitats importants i que la majoria d’hidrocarbur hauria anat a parar al rec i aquest a la depuradora. El fet és que el rec d’Engordany hauria d’abocar al riu però està embrancat al col·lector d’aigües residuals ja que encara no s’han fet les obres per eliminar aquesta entrada d’aigua neta. Per tant, el gasoil no va anar al medi sinó que es va poder recuperar a la depuradora. En total es van vessar entre 500 i 1.000 litres.