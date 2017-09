El primer ral·li de vehicles elèctrics 'Pyrénées Révéo Electric Tour' fa parada a Andorra aquest cap de setmana

El primer ral·li de cotxes elèctrics passarà per Andorra aquest cap de setmana. El 'Pyrénées Révéo Electric Tour' està reservat per a vehicles 100% elèctrics i enllaçarà, durant dos dies, França, Catalunya i Andorra. Els 30 participants de diversos països hauran de recórrer un total de 430 quilòmetres. Els cotxes sortiran aquest dissabte de Cotlliure en direcció a la Seu d'Urgell i Andorra, on finalitzarà la primera etapa. Diumenge, a les 9 del matí, arrencarà la segona etapa des de l'aparcament Parnal d'Escaldes-Engordany, on el ministre Gilbert Saboya donarà la sortida en direcció a Ax-les-Thermes, Duilhac-sous-Peyrepertuse i Saint-Cyprien, el punt i final del ral·li.

L'objectiu d'aquesta prova és promoure la mobilitat elèctrica amb una ruta exigent (5.100 metres de desnivell positiu) i demostrar que no hi ha límits per aquesta nova modalitat de transport. L'itinerari del 'Pyrénées Révéo Electric Tour' es basarà en la nova xarxa regional d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, Révéo, iniciada per nou centrals energètiques i dues zones metropolitanes de la regió Occitània Pirineus-Mediterrani. El ral·li, a més, vol ser una oportunitat per descobrir diversos models de vehicles elèctrics, com Zoe, Tesla, Nissan Leaf, BMW i3, Kia Soul o Hyundai loniq.

Aprofitant el pas del ral·li, els municipis francesos de Cotlliure, Ax-les-Thermes i Duilhac-sous-Peyrepertuse han organitzat diverses activitats complementàries al voltant de la mobilitat elèctrica, com ara demostracions de càrrega de vehicles i proves.