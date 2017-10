El Punt dʼInformació Juvenil dʼEncamp acollirà una xerrada sobre ʻcoaching' i PNL

El Punt dʼInformació Juvenil (PIJ) dʼEncamp acollirà el pròxim 18 dʼoctubre, a les 20.30 hores, una xerrada sobre ʻcoachingʼ i programació neurolingüística (PNL) a càrrec de Cristina Segura, ʻcoachʼ específica en tècniques emocionals i màster en PNL. La xerrada, adreçada a pares i joves de més de 16 anys, té com a objectiu exposar als assistents diferents tècniques basades en la intel·ligència i lʼeducació emocional, així com explicar lʼautoconeixement i la gestió de les emocions en la comunicació entre els pares i els joves, per aconseguir que aquesta sigui bidireccional. Tanmateix, sʼexplicarà com a través de la PNL es pot arribar al subconscient i desmuntar les creences que ens limiten. Aquesta xerrada serà el punt de partida dʼun servei de ʻcoaching' i PNL que oferirà el PIJ a partir del 19 dʼoctubre. Totes les persones que estiguin interessades en aquest tipus dʼassessorament de forma gratuïta, podran demanar cita amb Cristina Segura.