El Punt Òmnia tanca el curs amb el lliurament de 219 diplomes

El Punt Òmnia de la Seu va lliurar ahir un total de 219 diplomes a tots aquells urgellencs d’edats diverses que han participat en els tallers sobre noves tecnologies oferts durant el curs 2016-2017. L’acte de cloenda va comptar amb la participació de l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Anna Vives, la directora de l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Elisa Farré, així com de la dinamitzadora de l’espai, Ester Collado, que van lliurar un per un els 219 diplomes dels alumnes del Punt Òmnia. En la seva intervenció, l’alcalde urgellenc va remarcar que “és una sort poder disposar d’un espai formatiu com el Punt Òmnia a la nostra ciutat, del qual estem molt satisfets, perquè està realitzant una tasca, no només formativa sinó també social, molt important”. Per la seva part, Anna Vives va destacar la feina que realitza el Punt Òmnia amb diferents col·lectius, als quals adapta la formació a les seves necessitats o perfils professionals. En aquest sentit, Vives va manifestar que “enguany hi ha hagut una embranzida molt important cap a les persones que han arribat a aquest espai a través del SOC, fet que ens satisfà enormement”. La tinent d’alcalde va subratllar “el valor afegit que té el Punt Òmnia de detecció de necessitats de la ciutadania. Òmnia aporta suport tècnic, però l’aportació més important la fa en valors, mitjançant el tracte humà i integrador de l’Ester Collado”.

Un altre àmbit que ha treballat el Punt Òmnia és el projecte Òmnia Kids que el curs passat es va iniciar com a prova pilot i que aquest any ha aconseguit consolidar-se, ja que ha obtingut la col·laboració voluntària d’entitats i empreses de la Seu. Al respecte, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones va explicar que Òmnia Kids ha aconseguit una subvenció important “que permetrà fer créixer aquest projecte i s’hi puguin sumar més professionals”.

Òmnia Kids és un projecte adreçat a infants amb trastorn de l’espectre autista. Aquesta iniciativa es porta a terme amb la col·laboració del Consorci d’Atenció a les Persones, a través del CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç). En l’acte de cloenda, Ester Collado va agrair a tots els participants que “amb el seu esforç i les seves ganes d’aprendre fan possible el projecte Òmnia a la Seu d’Urgell”.