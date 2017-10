El reciclatge centrarà l’estand de Medi Ambient a la Fira d’Andorra la Vella

La recollida selectiva i el reciclatge dels residus serà el tema central de l’estand del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat a la 39a Fira d’Andorra la Vella, segons ha informat l'executiu en un comunicat. Del 27 al 29 d’octubre, a l’estand es difondrà informació relacionada amb aquest tema per recordar als ciutadans la necessitat de fer una bona separació dels residus.

Els nivells de recollida selectiva actuals d’Andorra, superiors al 40%, són molt bons en comparació amb la mitjana europea, que se situa entorn del 30%, però tot i així, el ministeri té el repte d’assolir el 50% de cara al 2020. És en aquesta línia que es fan esforços per incrementar els nivells de reciclatge, i per aquest motiu, entre altres accions s’ha decidit dedicar l’estand de la Fira d’Andorra la Vella a aquesta temàtica.

La voluntat, segons el Govern, és acostar la informació de la manera més planera i accessible possible als ciutadans per tal de facilitar-los la feina i alhora aconseguir que s’impliquin en el reciclatge. Així, a l’estand d’enguany s’oferirà informació pràctica sobre com fer una bona tria selectiva de les deixalles, conèixer els recursos que hi ha per fer-la, i informació sobre com es reciclen els residus.

Concretament es tractaran qüestions bàsiques que tenen a veure amb les fraccions de tria selectiva que es troben a la llar, com què va a cada contenidor i què no, així com quins productes i beneficis s’obtenen del reciclatge de les deixalles en clau d’economia circular. A més, es dedicarà un espai a conèixer més a fons les deixalleries, minideixalleries i les noves deixalleries mòbils, que són una alternativa clau per aquells residus que no tenen un contenidor de carrer específic.

L’eix central de l’estand coincideix amb la campanya publicitària que iniciarà el Govern a partir del proper 2 de novembre amb la intenció de fer arribar a tots els ciutadans la necessitat de separar correctament els residus perquè siguin reciclats.

D'altra banda, un altre element que també serà present en l’espai dedicat al reciclatge serà el contenidor de recollida de telèfons mòbils i tauletes vells o en desús, ja que per sisè any consecutiu es tornarà a portar a terme la recollida d’aquesta fracció de brossa electrònica en col·laboració amb Andorra Telecom, Creu Roja Andorrana i Agentas.