El SAAS reclama tràmits més àgils per a la contractació de metges

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) vol que s’agilitzin els tràmits necessaris per a la contractació de metges, i així ho traslladarà al ministeri de Salut en una propera reunió per abordar aquesta qüestió.

Així ho va avançar el director assistencial del SAAS, el doctor Joan Martínez Benazet, que va remarcar que “tenim una dificultat molt seriosa i suposo que no només nosaltres sinó totes les professions”. I és que, pel dirigent del SAAS, “els tràmits d’Immigració, d’Educació per comprovar la titulació i del mateix ministeri de Salut són molt llargs i feixucs”.

Per això, en aquesta reunió es buscarà “unes vies segures i més àgils per a la contractació de metges”, ja que a vegades aquest procés “s’allarga mesos”. En aquest sentit Martínez Benazet va lamentar aquesta lentitud perquè “això vol dir que durant aquest temps troben una posició en un altre lloc i ens engeguen a pastar fang”.

I és que la qüestió de la lentitud dels tràmits s’afegeix a les dificultats amb què es troba el SAAS per incorporar professionals en determinades àrees, va lamentar el director assistencials del SAAS, que va assegurar que “si fóssim un país amb una administració molt segura i molt àgil seríem molt més potents com a país”.

Un cop resolta la manca de personal a otorrinolaringologia i ginecologia i a l’espera de cobrir dues posicions d’anestesistes, la preocupació de Martínez Benazet és ara el servei d’Urgències. “Tenim una plantilla orgànica dimensionada en 28 professionals, dels quals només en tenim 23, de manera que ens en manca cinc per contractar”, va explicar el doctor, que va precisar però que entre “aquests 23 hi ha baixes laborals, de maternitat majoritàriament, i n’hi ha alguns amb contractes de 20 hores”, fet que a la pràctica comporta que de 28 només hi hagi 18 posicions de 40 hores i que “la plantilla estigui molt justa”.

Tot i això, el director assistencial del SAAS es va mostrar confiat de poder resoldre la situació perquè s’està fent “una difusió àmplia per buscar gent arreu” i “ja n’hi ha que s’hi han interessat”. A més, Martínez Benazet va assegurar que el model d’urgències d’Andorra, que “ens volen copiar molts països”, és prou bo per despertar l’interès de professionals perquè “combina tota una sèrie de dispositius que per a un urgenciòleg són molt atractius”.

Així mateix, el director assistencial del SAAS va anunciar un canvi en la categoria professional dels metges d’Urgències de cara al 2018. I és que actualment “metges especialistes de l’hospital estan tipificats com a facultatius de nivell quatre i els metges d’urgències, per una qüestió històrica i malgrat que molts d’ells són especialistes en medicina comunitària i familiar, estan qualificats com a facultatius de nivell tres”. Aquest fet, va continuar el doctor, “comporta una petita diferència salarial, però sobretot la manca d’un reconeixement professional que han de tenir”. Per això, per al 2018 “està pressupostat un canvi de categoria laboral, que es mereixen i que és un reconeixement just a la seva dedicació i a la seva formació”.