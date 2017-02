El SAAS treballa amb l’objectiu d’una “hospitalització a domicili”

En dos o tres anys una artroscòpia (com una endoscòpia per visualitzar una articulació), una cirurgia oftalmològica o l’operació d’alguna hèrnia no requeriran ingrés hospitalari. L’actual direcció del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ho té clar. L’objectiu és tirar cap a una hospitalització a domicili, o el que és el mateix, que l’hospital surti al carrer.

“És millor per al pacient sempre que li sigui garantida tota la seguretat i assistència”, va explicar el director Assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet. Ja s’han fet les primeres passes amb un dispositiu habilitat per a la unitat de cures pal·liatives, i ara s’estan fent dos estudis funcionals de l’hospital de dia i del bloc quirúrgic per activar la Cirurgia Major Ambulatòria, que també reduirà el nombre d’hospitalitzacions. Benazet assegura que l’hospitalització domiciliària no es fa per manca de llits, sinó per la millora del pacient, “i perquè ara les tècniques són menys agressives i la tecnologia ho permet”. A més, el director assistencial va remarcar que la dimensió del país ho facilita.

A meitat mes de gener ja es va aplicar a dos pacients de cures pal·liatives l’hospitalització a domicili. Ara amb l’estudi a l’hospital de dia s’analitzen els gabinets d’exploracions i els possibles circuits i al bloc quirúrgic es preveuen canvis arquitectònics per adaptar un espai al que serà la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA). “Es tracta d’aquella cirurgia que es fa en règim d’hospitalització i a causa de les noves tecnologies es podrà fer en règim ambulatori, en alguns d’aquests casos també es farà l’hospitalització a domicili”, va dir Benazet. Segons el director assistencial el CMA “s’ha implantat en alguns hospitals per raó de manca de llits i després han vist que era millor per al pacient”.

Altres passes a fer per aquest concepte és la unitat de Convalescència que s’activarà aquest any. “Es tracta que algunes intervencions quirúrgiques no tinguin perquè representar 10 dies d’hospitalització, sinó que part d’aquests dies poden ser més de rehabilitació, per exemple. Són pacients que no necessiten llits d’agut”, va comentar Benazet. El director assistencial va remarcar que l’hospitalització a domicili serà un recurs més que no serà obligatori. Per acabar-ho d’implantar falta que es creïn els circuits amb les guàrdies corresponents, un telèfon exclusiu i separat d’atenció exclusiva per l’hospitalització a domicili i aleshores “serà l’hospital el que seguirà al pacient, el que sortirà al carrer”.

Segons Benazet no hi ha cap estudi que valori l’estalvi que pot suposar la no utilització de llits a l’hospital, perquè diu que els professionals treballaran igualment amb els corresponents desplaçaments.

Dependrà de medicina interna i seguirà uns reglaments i protocols establerts. Amb el reglament especifica que l’hospitalització a domicili “sempre es fa en benefici del pacient i sota criteris d’excel·lència, seguretat i eficàcia”.

Al 2017 la unitat d’oncologia disposarà d’una infermera gestora de casos i un psicooncòleg

Si l’any passat la unitat d’oncologia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ja va aconseguir la figura d’un coordinador d’oncologia, posant a ple temps un dels oncòlegs que prestava el servei, i a més es va posar en marxa el pla de funcionament d’oncologia, per aquest 2017 hi ha pressupostat un psicooncòleg, que treballarà exclusivament per oncologia i també per cures pal·liatives, i una infermera gestora de casos, o infermera referent. Les infermeres es formen ara a Barcelona per optar per aquesta plaça.

L’hospitalització domiciliària per als pacients que pateixen un càncer també es preveu per accions com pal·liar el dolor o l’angoixa, no necessàriament quan siguin casos que requereixen necessitats pal·liatives de final de vida.