El Servei de Meteorologia renova el web i posa en marxa una nova estació de recollida de dades a Soldeu

El Servei de Meteorologia ha presentat aquest dilluns diverses modificacions al web meteo.ad per donar una millor informació "en temps real i de qualitat" de les dades meteorològiques i climàtiques del país. Les modificacions permeten difondre millor a la població les alertes meteorològiques i inclouen els nous butlletins de risc d'allaus, entre d'altres novetats. A més, també recopila les dades de la nova estació meteorològica d'última generació que s'ha instal·lat a Soldeu, a 2.500 metres, que complementa la informació de les cinc estacions que gestiona directament el Govern, les que gestiona el Centre de la Neu i la Muntanya (Cenma), i les dades històriques de les estacions de FEDA, que properament també es podran consultar en temps real. Properament es renovarà amb tecnologia de darrera generació l'estació del Roc de Sant Pere, que té 30 anys, i la voluntat és anar renovant progressivament tots els equipaments que tenen més de 15 anys.

El web meteo.ad, la pàgina més vista de totes les del Govern, ha implementat des de fa unes setmanes un seguit de canvis que tenen per objectiu millorar la informació que es difon a la ciutadania sobre meteorologia, i alhora aportar més dades per a la confecció dels models meteorològics per millorar les previsions.

Entre les novetats incorporades, trobem dades sobre els gruixos de neu, avisos meteorològics més detallats, i la cota de neu en les previsions del temps, a banda de millores en la informació en temps real i en els gràfics, i informació més detallada sobre els espais naturals protegits. També s'inclou el nou butlletí d'allaus implementat el passat desembre, que dona informació sobre el mantell nival i el grau de perill dividint el país en tres zones. A més, el web amplia els continguts de climatologia amb la publicació dels butlletins climàtics que s'elaboren conjuntament amb el Cenma des del 2015. Tal com han explicat el cap de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, i un dels seus tècnics, Toni Molné, la nova informació sobre els gruixos de neu nova és possible gràcies a la col·laboració del Cos de Banders, i els observadors nivometeorològics de les estacions d'esquí.

Una de les millores en les dades en temps real és la posada en marxa d'una nova estació meteorològica automàtica, amb tecnologia d'última generació homologada per Météo France, i situada a Soldeu, a 2.500 metres d'altitud. Aquesta nova estació, juntament amb la incorporació al web de les estacions gestionades pel Cenma, permet solucionar la mancança que hi havia de punts de recollida de dades en alçada. A més, Molné ha explicat que està previst renovar, amb tecnologia d'última generació, l'estació del Roc de Sant Pere, ja que té 30 anys de vida. La voluntat és anar renovant les estacions meteorològiques que tinguin més de 15 anys.

Actualment, el Govern gestiona les del Roc de Sant Pere, Envalira, Borda Vidal, Salines i la Comella. La web meteo.ad també permet consultar els registres històrics de les estacions de FEDA, que es remunten a l'any 1934. Properament, aquestes dades també es podran consultar en temps real, un cop es dugui a terme la codificació per part de Météo France per tal que les dades puguin ser reconegudes mundialment.

A banda del web, també s'ha instal·lat un punt d'informació meteorològica al Servei de Tràmits del Govern, i es manté l'aplicació per dispositius mòbils posada en marxa el 2014.