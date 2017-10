El TC desestima el recurs del SEP contra la llei del pla de pensions

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs d’empara presentat pel Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) contra la Llei qualificada de creació i regulació del pla de pensions de la funció pública. L’associació professional va recórrer al TC per una presumpta vulneració del dret de jurisdicció en la vessant d’obtenir una decisió fonamentada a dret i dels principis de no retroactivitat de la llei i de seguretat jurídica. El fet és que el SEP argumentava que la llei del pla de pensions regula matèries que no estan subjectes a la reserva de llei qualificada i també que la llei no pot posar el titular d’un dret individual adquirit o d’una situació jurídica beneficiosa a una de menys favorable.

Cal recordar que el sindicat d’ensenyants va traslladar a la justícia la situació en què es trobava una afiliada que va sol·licitar la jubilació anticipada. El maig del 2015, la docent va demanar al Govern que se li acordés la prejubilació voluntària a partir del setembre del 2015, data en què complia les condicions. Al setembre del 2015, el Govern li va reconèixer aquest dret però va aplicar-li les disposicions de la tot just aprovada llei del pla de pensions. Del procés judicial iniciat pel SEP s’ha arribat fins al Constitucional, que com els altres estaments tampoc ha donat la raó al sindicat. Així, i en relació amb la retroactivitat de la llei, el TC recull que el Tribunal Superior va recordar que l’afiliada al sindicat no complia en el moment de presentar la sol·licitud de prejubilació les condicions (havia d’esperar fins al setembre). També remarca que la llei del pla de pensions no té caràcter retroactiu sinó que era d’aplicació immediata per les situacions futures.

D’altra banda, el Constitucional va desestimar el recurs d’empara de la UTE SAUR-Vallnet contra la sentència del Superior que negava la vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, substanciat per un tribunal predeterminat per la llei. El cas fa referència al conflicte entre el Govern i SAUR-Vallnet per la construcció de la depuradora d’Anyós, on un tribunal andorrà va considerar que la societat del Principat havia infringit les obligacions contractuals. La UTE va portar el cas al Tribunal Europeu dels Drets Humans d’Estrasburg, que li va donar la raó perquè no havien concorregut els estàndards deguts d’imparcialitat objectiva. Posteriorment, el Superior va designar la Sala Penal perquè conegués del judici pendent de revisió però SAUR-Vallnet va apel·lar, i aquesta potestat va passar a una sala composta per magistrats que tenien una segona adscripció a l’ordre jurisdiccional administratiu. Però SAUR-Vallnet tampoc hi va estar d’acord.