El TC desestima el recurs del SEP sobre les prejubilacions

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d'empara presentat pel Sindicat d'Ensenyament Públic (SEP), contra una sentència del Superior, que donava la raó al Govern en el cas d'una funcionària que havia demanat acollir-se a les condicions de prejubilació de l'anterior llei. La dona, afiliada al SEP, va sol·licitar la seva prejubilació al maig (abans que entrés en vigor la Llei del pla de pensions dels funcionaris), però aquesta condició no es podia fer efectiva fins al setembre, quan el nou text ja era d'aplicació. El TC ha donat la raó al Superior en el concepte que la nova llei "no té un caràcter retroactiu, sinó que és d'aplicació immediata per a les situacions futures". És a dir, "regula únicament i immediatament els seus efectes futurs".

El passat 27 de març el Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) va presentar davant el Tribunal Constitucional un recurs d'empara contra una sentència del desembre del 2016 del Tribunal Superior. Una sentència on, entre d'altres, es negava al SEP la presumpta vulneració dels principis d'irretroactivitat de la llei i de seguretat jurídica. El SEP carregava contra la Llei del pla de pensions dels funcionaris, que va entrar en vigor el 2 de juny del 2015. I ho feia a través de la demanda personal d'una treballadora d'Educació (adscrita al sindicat), que va demanar prejubilar-se al maig, abans que entrés en vigor la llei. Però no complia amb les condicions fins al 15 de setembre d'aquell mateix any, moment en què se li va fer efectiva. La nova legislació ja havia entrat en vigor.

La nova norma, va exposar el SEP, "li redueix la seva prestació un 10%" en relació a l'anterior. Consideren que les condicions de la llei prèvia són un "dret individual adquirit" i que no es pot aplicar una norma nova a una situació anterior.

Aquest estiu el TC va acceptar aquest recurs, però tal com informa aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), la resolució és contrària als interessos del SEP. S'alinea amb el Superior i el que defensa el Govern, en el sentit que la nova llei "no té un caràcter retroactiu, sinó que és d'aplicació immediata de la llei per a les situacions futures", així com que els funcionaris "no tenen un dret subjectiu adquirit en el manteniment dels textos anteriors". Així ho deixava en constància la disposició transitòria tercera de la pròpia llei. Per tot plegat, veu totalment constitucional que a la funcionària se li apliquin les condicions de la nova llei.

Desestimació de la demanda de SAUR-Vallnet

D'altra banda, el BOPA també publica aquest dimecres la desestimació del Constitucional del recurs d'empara de la UTE SAUR-Vallnet contra una sentència del TS on es negava la vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, substanciat per un tribunal predeterminat per la llei. La petició de la UTE va ser acceptada pel TC el febrer d'aquest any.

El cas fa referència a tota la polèmica i enfrontaments entre el Govern i SAUR-Vallnet per la construcció de la depuradora d'Anyós, on un tribunal andorrà va considerar que la segona havia infringit les seves obligacions contractuals. La UTE va portar el cas al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg, que al 2012 li va donar la raó en el fet que "no havien concorregut els estàndards deguts d'imparcialitat objectiva". Va condemnar el Govern a retornar a la UTE 629.000 euros.

El desembre del 2016 el Superior va designar la Sala Penal per tal que conegués del judici pendent de revisió. Designació que SAUR-Vallnet va apel·lar, i finalment aquesta potestat va passar en mans d'una Sala composta per magistrats que tenien una segona adscripció a l'ordre jurisdiccional administratiu. Però SAUR-Vallnet tampoc hi va estar d'acord, i el cas havia acabat al Constitucional.

El TC considera que els designats garanteixien el principi d'imparcialitat i avala la seva qualificació. Per tot plegat, desestima el recurs de SAUR-Vallnet.