El termini per a les inscripcions a les proves lliures de graduat de secundària s'obre aquest dimecres

La conselleria d'Educació de l'ambaixada d'Espanya ha informat que el període per a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària estarà obert entre aquest dimecres 17 de maig i el dijous 25 de maig. Aquestes proves estan obertes a les persones residents a Andorra i majors de 18 anys o que els facin aquest any 2017. Els exàmens es faran el 14 de juny al col·legi espanyol María Moliner de secundària i batxillerat, a la Margineda. Les persones que vulguin obtenir més informació poden adreçar-se a l'ambaixada d'Espanya o a la secretaria del col·legi, als telèfons 80 77 66 o 72 10 20 o consulatr la pàgina web http://www.educacion.gob.es/exterior/ad.