El Territori Special arriba el cap de setmana com a "tast" del que seran els Jocs Special Olympics 2018

El Territori Special que aquest cap de setmana acolliran Andorra la Vella i la Seu d’Urgell serà un “tast” del que serà, d’aquí a un any, els Jocs Special Olympics 2018, que les dues ciutats acolliran de manera conjunta. De fet, el Territori Special mourà 516 esportistes, 137 entrenadors i delegats i 170 voluntaris, unes xifres que el 2018 es veuran multiplicades ja que s’espera la participació d’entre 1.400 i 1.800 atletes d’una vintena de països i que siguin necessaris entre 600 i 800 voluntaris. En la presentació que s’ha fet aquest dimarts a la seu de Crèdit Andorrà tant del Territori Special com dels jocs de l’any que ve el president de l’agrupació esportiva Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau i el director del Territori Special i dels Jocs Special Olympics, Àlex Angosto, han insistit en què comença el camí per a un esdeveniment, el de l’any que ve, que ha de ser “una festa de tots” i que ha de deixar “empremta” i han fet una crida a la implicació de tothom.

En la presentació, la directora de la Fundació Crèdit Andorrà, Francesca Ros, ha posat en relleu que “la importància d’esdeveniments com aquest és la tasca en pro de la integració de persones amb algun tipus de discapacitat mental en la societat a través de la pràctica esportiva” i ha emfasitzat que es tracta d’un important “estímul” per als participants, per a la seva superació. De la seva banda, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha remarcat que és “un goig” poder preparar aquests esdeveniments que han de servir per “fer realitat el somni” dels atletes que hi prenen part.

El Territori Special se celebra els dies 21 i 22 d’octubre entre la Seu d’Urgell i Andorra la Vella. La capital acollirà la competició de futbol sala, que es farà al pavelló Joan Alay (dissabte a partir de les 11 hores i de les 16.45 i el diumenge, de les 11 hores) i d’atletisme, a l’estadi Comunal (dissabte a partir de les 16 hores i diumenge de les 10 hores). La Seu acollirà les competicions de petanca, ciclisme i bàdminton. A banda, els atletes que vénen de 31 entitats de Catalunya i d’Special Olympics Andorra, Mònaco, Aragó i Castella la Manxa també podran gaudir de diferents activitats als dos ‘villages’ que hi haurà tant a Andorra la Vella (estadi Comunal) com a la Seu (a la zona esportiva municipal). La cloenda es farà a les 14 hores al Palau d’Esports de la Seu.

El president d’Special Olympics Andorra, Àlex Terés, ha posat en relleu el “desig” que aquests esdeveniments serveixin perquè se’ls “reconegui i conegui” i se’ls “faci costat” i ha fet una crida a què tothom vagi a animar els atletes que aquest cap de setmana participaran en el Territori Special i als esportistes els ha desitjat molts èxits.

Tant una entrenadora de futbol sala d’Special Olympics Andorra, Montserrat Sánchez, com dos esportistes, Jordi Caetano i Jenny Vílchez han explicat la seva experiència. Sánchez ha destacat que són els esportistes els que “li ensenyen” a ella coses i ha destacat els valors que li transmeten. Vílchez ha dit que fer esport la fa “sentir millor” mentre que Caetano ha posat en relleu que després d’entrenar se sent “feliç” i que per ell és una “motivació” fer esport. Tots dos s’han mostrat molt contents que tant el Territori Special com els jocs es facin entre la Seu i Andorra.