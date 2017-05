El Tribunal Constitucional anul·la la condemna a Tinneman per segrest

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit anul·lar les sentències del Tribunal de Corts i el Tribunal Superior que condemnaven Peter Tinnemann, l’exmarit de la doctora Rosa Maria Bruni, a un any de presó condicional pel segrest de la seva filla. D’aquesta manera ha donat la raó a la fiscalia, que va presentar un recurs d’empara contra les resolucions de la Batllia per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del principi non bis in idem, i el dret a obtenir una decisió fonamentada en dret. En concret, el ministeri fiscal al·legava que el batlle s’hauria hagut d’abstenir de jutjar novament Tinneman perquè va ser jutjat pels mateixos fets per un tribunal alemany.

Així, la fiscalia remarcava que, segons l’article 9.1 del Codi Penal andorrà, no es pot sancionar dos cops un mateix fet i demanava al Constitucional que declarés la nul·litat de les resolucions de Corts i del Superior. Pel Tribunal de Corts, però, Tinneman havia de ser jutjat al Principat perquè els fets havien estat comesos en territori andorrà. També el Tribunal Superior va remarcar que l’article 8 del Codi Penal estableix una regla especial en relació amb les infraccions intentades o consumades en territori andorrà i precisa que el batlle ha d’aplicar la llei penal andorrana. A més, destaca que el Tribunal Constitucional no pot prendre decisions que tinguin un camp d’aplicació més gran que el litigi objecte de resolució i, per tant, una decisió del Constitucional no es pot fer servir de referència.

Tot i així, el Tribunal Constitucional remarca que l’adhesió del Principat al conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals manifesta la confiança mútua dels estats membres en els sistemes jurídics respectius. Per tant, tenint en compte que aquest cas va ser jutjat i castigat pel Tribunal Penal alemany, el TC conclou que el jutge andorrà hauria hagut d’abstenir-se de jutjar (en rebel·lia processal) una altra vegada Tinneman.

Cal recordar que Peter Tinneman no va tornar la filla al centre d’acolliment infantil (on estava internada després que la seva mare fos detinguda en presó preventiva arran d’una demanda d’extradició de l’Estat alemany per un presumpte segrest parental). Això va comportar que el pare de la menor fos condemnat el setembre del 2012 per ordre penal del Tribunal de Tiergarten, a Berlín, per sostracció de menor, a 90 dies de multa amb una quota diària de 70 euros. L’abril del 2016, el Tribunal de Corts andorrà va condemnar-lo a la pena d’un any de presó condicional. La fiscalia va presentar un recurs contra aquesta sentència, que l’octubre del 2016 el Tribunal Superior va desestimar confirmant la sentència de Corts. El desembre del 2016, el ministeri fiscal va interposar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional, que li ha donat la raó.