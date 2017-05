El TS desestima el recurs de Raiffensen.ad contra la venda de Vall Banc

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs d'apel·lació que la cooperativa Raiffensen.ad va presentar el 12 de gener contra el procés d'adjudicació de Vall Banc a JC Flowers, després que el Tribunal de Batlles ja rebutgés la demanda en primera instància. El TS considera que el mètode emprat per l'Agència estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) és el clàssic en totes les reestructuracions bancàries i que la relació entre l'AREB i Key Capital Partners era de naturalesa contractual i no suposava una delegació de funcions, tal com sostenia la cooperativa.

En el seu escrit d'apel·lació, la cooperativa Raiffensen.ad considerava que l'AREB havia delegat les funcions a l'empresa Key Capital Partners, i que això només es podia fer mitjançant un acte exprés i la seva preceptiva publicació al BOPA, per la qual cosa sol·licitava l'anul·lació del document que va elaborar Key Capital sobre el procés de venda de Vall Banc, que considerava un acte administratiu i un plec de bases.

En canvi, el Tribunal Superior de Justícia ha sentenciat que la relació entre l'AREB i Key Capital era de naturalesa contractual i no suposava la delegació de funcions, sinó que la relació tenia per objecte l'assessorament, de manera que no es tracta d'un acte administratiu i, per tant, no està sotmès al control de la jurisdicció administrtiva. A més, el TS considera que el document no s'havia de publicar, tal com demanava Raiffensen.ad, ja que per preservar l'interès públic s'exigeix la confidencialitat, una premissa que inclou la Llei de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries.

En la sentència del TS, s'indica que Raiffensen.ad va aportar nova informació el 20 d'abril, relativa a una pregunta presentada per un conseller general sobre BPA Panamà, però que no va ser acceptada pel fet de ser presentada fora dels tràmits legals.

El TS considera que el mètode emprat per l'AREB per adjudicar Vall Banc a J.C. Flowers és el clàssic en totes les reestructuracions bancàries i que respecte la Llei de reestructuració i resolució d'entitats bancàries. Per tot plegat, ha desestimat el recurs presentat per Raiffensen.ad i, com que no s'aprecia una especial temeritat ni mala fe, no l'ha condemnat a pagar les costes.