El túnel d’Envalira serà gratuït quan el port estigui tancat al trànsit

El pas dels vehicles pel túnel d’Envalira serà gratuït els dies que el port estigui tancat al trànsit. La mesura adoptada pel Govern ja s’aplica aquest dilluns coincidint amb la primera nevada de la temporada que ha obligat al tancament del port d’Envalira. Es garanteix així l’accessibilitat de franc per a tothom a la vila del Pas de la Casa quan la circulació pel port d’Envalira sigui impossible. El túnel, catalogat com el més alt d’Europa, està situat entre les altituds de 2.043 i 2.052 metres, té una longitud de 2.879 metres i és una carretera de doble calçada. La infraestructura, que salva el port d’Envalira, travessa el riu Ariège per un viaducte i té una longitud total de 3.892 metres.