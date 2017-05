El Vide Dressing registra el doble de vendes que en l’edició anterior

Dues jornades de mercat de segona mà per comprar peces molt especials a preus assequibles. Aquesta ha estat la filosofia de la tercera edició del Vide Dressing, que va tancar les portes amb un balanç molt positiu de les paradistes, que asseguren que han tingut el doble de guanys que en la passada edició, en el cas de les que repeteixen experiència. També les que hi han participat per primer cop, com la bloguera Txell Flores, de Punkarrillas, estan molt satisfetes amb el resultat i afirmen que repetiran en l’edició de la tardor. “Estem molt satisfets amb el resultat del mercat, perquè hi ha hagut més vendes i tant les paradistes com el públic han sortit molt contents”, explica la responsable de Dinamització del Comú de la Massana, Emma Jiménez.

Justament una de les novetats és que el mercat s’amplia i oferirà a partir d’ara dues edicions: una a la primavera i l’altra a la tardor. A més també s’ha allargat tot el cap de setmana, cosa que ha repercutit en les vendes, ja que el moment de màxima afluència va ser el matí, sobretot dissabte. De fet, hi havia gent esperant l’obertura del mercat a les onze del matí. Tant les responsables dels estands com el públic han valorat molt positivament els canvis introduïts enguany per millorar la imatge del mercat, segons el Comú.