El Vide Dressing s’amplia i professionalitza la imatge

Després de l’èxit de les dues primeres edicions el Vide Dressing de la Massana es renova completament, amb les aportacions dels paradistes i del públic. Un dels canvis principals és que hi haurà dues edicions anuals, coincidint amb el canvi d’armaris: a la primavera –enguany, el 13 i 14 de maig- i a la tardor. Una altra novetat és que el mercat s’allarga i es farà durant tot el cap de setmana: el dissabte, d’11 a 20 h, i el diumenge, d’11 a 14 h.

En total hi haurà vit-i-una parades de roba, sabates i complements de segona mà. El conseller de Turisme, Sergi Balielles, ha explicat que aquesta acció dinamitzadora s’emmarca dins el Pla de Reactivació del Comerç i el Turisme, però també va en la línia de les activitats que organitza la Massana per fomentar el consum sostenible i responsable. Per això en aquesta edició hi participarà Carisma, aportant el mobiliari que servirà per exposar els productes i que, a més, també estarà a la venda. D’altra banda, Pic Negre ha cedit diferents maniquins que serviran per exposar de forma més atractiva la roba i els complements.

Aquesta edició del Vide Dressing compta amb una assessora d’imatge, Mercè Miguel, que s’ha encarregat del filtratge dels articles i de la formació de les paradistes, que han fet un curset gratuït sobre la presentació dels productes.

Miguel assegura que hi haurà articles molt interessants, marques de tot tipus i també molta diversió, ja que serà un punt de trobada de compra-venda i intercanvi. A més, hi haurà tres tallers gratuïts: un de fons d’armari, a càrrec de la mateixa Mercè Miguel, un altre de customització de roba, amb Carme Rovira, i el tercer de joieria creativa, amb Cristina Quirós. Les inscripcions ja estan obertes, trucant a l’oficina de turisme, al telèfon 835693 o bé enviant un correu a turisme@comumassana.ad. Per completar l’oferta hi haurà un quiosc, amb diferents revistes de moda. Un dels aspecte que hauran de tenir en compte els clients és que només es podrà pagar en cash.