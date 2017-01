El vuitè Saló del Videojoc i Internet s'estén més enllà del Prat del Roure i arriba al carrer

La vuitena edició del Saló del Videojoc i Internet , que se celebrarà els dies 17, 18 i 19 de febrer, surt aquest any al carrer. D'aquesta manera, i més enllà de les instal·lacions del Prat del Roure, l'esdeveniment també tindrà propostes a illa Carlemany, a la plaça Coprínceps i a la part alta de Vivand. A banda d'aquesta novetat, tal com ha posat en relleu el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, el saló ha anat millorant cada edició tant en número de jocs com en tecnologia, i aquest any hi haurà 111 punts de jocs simultanis i al vestíbul del Prat del Roure s'habilitarà una zona per a una batalla làser. Una altra novetat és que les persones que duguin posada la samarreta del saló, que es podrà adquirir a un preu de dos euros, podran estalviar-se les cues, i la recaptació serà per a Voluntaris per la Natura.

El vuitè Saló del Videojoc i Internet, que se celebra els dies 17, 18 i 19 de febrer, s'estén aquest any més enllà del Prat del Roure i surt al carrer. D'aquesta manera, la cita estarà present a illa Carlemany, a la plaça Coprínceps i a la part alta de Vivand. Amb aquesta ampliació s'espera que la participació sigui encara major i que per tant es puguin superar els 6.000 participants d'altres edicions, segons ha explicat el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal.

Així, tal com ha explicat la presidenta de l'Associació de Comerciants de Carlemany i Travesseres (que se suma a la cita), Susagna Venable, a la plaça Coprínceps s'instal·larà un envelat de 50 metres quadrats on hi haurà diferents ambients de jocs, com ara realitat virtual de PlayStation, motor virtual i X-Box, a més de tallers. A la part alta de Vivand es farà una cacera de Pokemons i un torneig de 'cosplay' amb disfresses de diferents personatges. A illa Carlemany hi haurà una zona de realitat virtual, videojocs i una zona de motor virtual, i al Prat del Roure, a banda de la zona de jocs on hi haurà instal·lats 111 punts de joc simultanis a la 'videogame party' (40 més que l'any passat), s'ha habilitat un espai al vestíbul per a una batalla làser. Entre els jocs dels quals es podrà gaudir hi ha StarWars Battlefront, Batman Arkham, Drive Club i Resident Evil Kitchen (PlayStation VR) i de realitat augmentada, en alguns casos per als més petits, Chromville, Pokemon Go i Harry Potter. A més, hi haurà l'animació d'una 'cosplay' professional, Kate Key, o un taller de programació de videojocs. D'aquesta manera, tal com ha comentat Nadal, es materialitza la voluntat que el saló hagi anat millorant cada edició tant en número de jocs com en tecnologia. Pel que fa als tornejos n'hi haurà, durant els tres dies de saló, tant de presencials com de virtuals i, de fet, les eliminatòries comencen aquest dimecres mateix i ja hi ha 130 inscrits. Els premis, com en altres edicions, seran diferents productes i no en metàl·lic, perquè els jugadors que hi prenguin part siguin aficionats i no professionals.

Una altra de les novetats, tal com ha exposat el director general d'Andorra Telecom, és que les persones que duguin la samarreta del saló tindran prioritat i, per tant, s'estalviaran alguna de les cues que es formen per poder provar els diferents videojocs. Es posarà a la venda el 7 de febrer a l'agència comercial d'Andorra Telecom i també es podrà adquirir al saló a un preu de dos euros. La recaptació anirà destinada al Cos de Voluntaris per la Natura. I quant als voluntaris per al saló, també s'ha fet una crida perquè hi hagi inscripcions. De moment hi ha quatre persones apuntades i en fan falta deu.

A l'últim, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, s'ha mostrat satisfeta de tornar a acollir aquest esdeveniment i ha fet una crida a la participació.