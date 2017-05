Els abonaments a Internet de banda ampla augmenten un 5,7% a l'abril

Els abonaments per servei durant el mes d’abril se situen en 46.592 abonats als serveis de telefonia fixa, 77.030 abonats als serveis de telefonia mòbil i 32.428 abonats a Internet de banda ampla, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística. Aquestes dades suposen undescens de l'1,4% respecte al mes d’abril de l’any anterior en telefonia fixa i un augment del 7,2% en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, es registra un creixement del 5,7%. Des d'Estadística, posen en relleu que els canals XDSI s’han substituït per 'canals xarxa veu corporativa' i 'canals de veu per centraleta IP', i per tant, en aquesta categoria no hi ha cap abonat a partir de gener d'enguany. D'altra banda, el tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant l'abril, se situa en 14,91 milions, amb una disminució del 9,5% respecte al mes d’abril de 2016. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 9,73 milions de minuts (65,3% del total i amb un descens del 10,9%), el tràfic internacional ha estat de 5,18 milions de minuts (34,7% del total i amb una davallada del 6,7%). Finalment, el tràfic per Internet en GB durant l'abril se situa en 2,32 milions de GB, amb un creixement del 45,5% respecte a l'abril de l’any anterior.

El departament d'Estadística ha fet públiques aquest dijous les dades de les telecomunicacions del mes d'abril, que mostren que els abonaments per servei se situen en 46.592 abonats als serveis de telefonia fixa, 77.030 abonats als serveis de telefonia mòbil i 32.428 abonats a Internet de banda ampla. Això suposa un descens de l'1,4% respecte al mes d’abril de l’any anterior en telefonia fixa i un creixement del 7,2% en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, hi ha un augment del 5,7%. Pel que fa als abonats en la telefonia fixa, destaquen les variacions percentuals positives en abonaments a 'canals de veu per centraleta IP' i en abonaments a 'canals xarxa veu corporativa'. En telefonia mòbil destaca l'augment del 7,8% en els contractes.

D'altra banda, durant el primer quadrimestre de l’any, en comparació al mateix període de 2016, hi ha hagut un descens en telefonia fixa (1,2%). Per contra, hi ha hagut un augment en telefonia mòbil (7,1%) i en els abonats a Internet de banda ampla (5,9%). Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers dotze mesos se situen en 47.028 abonats per a la telefonia fixa, amb un descens de l'1,4% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 74.533 abonats, amb un augment del 6,5% i per a Internet de banda ampla se situen en 31.792 abonats, fet que suposa un creixement del 5,9%.

Pel que fa al tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant l'abril se situa en 14,91 milions, amb un descens del 9,5% respecte al mes d’abril de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 9,73 milions de minuts (65,3% del total i amb un descens del 10,9%) i el tràfic internacional ha estat de 5,18 milions de minuts (34,7% del total i amb una davallada del 6,7%). Així mateix, durant el primer quadrimestre, hi ha un descens del 5,1% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet, a causa que el tràfic nacional presenta un descens del 3,9% i el tràfic internacional del 7%. Quant al tràfic telefònic de minuts sense Internet, les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos se situen en 196,52 milions, amb una davallada del 6,9% respecte al mateix període anterior.

Quant al tràfic nacional, els minuts han estat de 125,40 milions (63,8% del total i amb un descens del 6,4%) i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 71,11 milions (36,2% del total i amb una davallada del 7,8%).

D'altra banda, el tràfic per Internet en GB, durant el mes d’abril, se situa en 2,32 milions de GB, amb un augment del 45,5%. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 684.945 GB, un 29,5% del total (creixement del 59,1%) i pel que fa al tràfic internacional, ha estat d’1,64 milions de GB, un 70,5% del total. Cal destacar la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes augmenta un 58,8% respecte a l’abril del 2016.

Durant el primer quadrimestre de l’any, en comparació al mateix període de l’any anterior, hi ha hagut un creixement en el tràfic per internet del 35,3%, és a dir: el tràfic nacional ha tingut un augment del 37,5%, el tràfic internacional del 34,5% i el tràfic per Internet mòbil del 51,1%. Quant al tràfic per Internet en GB, les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos se situen en 21,64 milions de GB, amb un creixement del 25,8% respecte al mateix període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 5,58 milions de GB, un 25,8% del total, i quant al tràfic internacional, ha estat de 16,06 milions de GB, un 74,2% del total.