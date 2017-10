Els afectats per la renda variable de Vall Banc demandaran Credit Suisse

La plataforma d’afectats de BPA, conjuntament amb l’Associació per a la defensa dels drets dels consumidors (Apdef), va informar ahir els afectats pel bloqueig de la renda variable de Vall Banc de la possibilitat de presentar una demanda contra Credit Suisse. L’advocada Anna Solé va exposar que tenint en compte que les accions a la jurisdicció andorrana “no donen per a més” perquè han responsabilitzat d’aquesta situació Credit Suisse, el fet que aquest bloqueig sembla que és sine die i l’entrada de l’intercanvi automàtic d’informació el 2018, es veu com a “molt bona opció” fer una acció directa contra el custodi a la jurisdicció espanyola.

Aquestes demandes, doncs, es farien a Espanya, tenint en compte que Credit Suisse hi té sucursals, i seran individuals. Així, caldrà que cada client s’identifiqui com a titular perquè el grup financer el reconegui com a tal i trencar el compte òmnibus en què es troba la renda variable. Des de l’Apdef es va remarcar que Credit Suisse no té cap raó per retenir aquests actius i no pot argumentar que el banc està intervingut perquè el titular de la renda variable no era BPA sinó l’inversor. Solé va remarcar que les accions a Espanya seran complementàries de les que hi ha a Andorra. Sobre el nombre de persones que es decidiran a fer el pas, va indicar que una mostra de l’interès és que en la reunió informativa d’ahir la sala estava plena. Així, va afirmar que tot i que el client de la jurisdicció andorrana sempre ha optat per actuar des de l’anonimat, en els darrers dos anys i mig “s’ha vist tan exposat a l’abisme que ha decidit presentar-se com a tal”. L’advocada va remarcar que fins ara han estat molt pacients però que ha arribat un punt en què la gent està desesperada.

En la reunió d’ahir també es va proposar als afectats per accions del Banc Popular presentar demandes de nul·litat per les persones que van adquirir títols després del 2010, en què es demana la totalitat de la inversió. Per als anys anteriors, la demanda és per danys i perjudicis i en aquest cas es demanarà 5 euros per acció. L’argument per emprendre aquesta acció és que els inversionistes tenen dret a tenir tota la informació del banc, un fet que no es produïa, va apuntar l’Apdef. Des d’aquesta associació es va destacar el convenciment que aquestes demandes es guanyaran.

En la reunió celebrada ahir hi va haver més de quaranta assistents.