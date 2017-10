Els atesos per la Fundació Privada Tutelar augmenten i ja arriben a 59

La Fundació Privada Tutelar atén en l’actualitat 59 persones, de les quals vint són tuteles, cinc pretuteles, trenta d’orientació i seguiment i quatre curateles. Així ho va explicar ahir el president del patronat de la fundació, Joan Carles Rodríguez Miñana, abans de la reunió de l’òrgan en què es va presentar la Memòria d’Activitat de la Fundació Privada Tutelar corresponent a l’exercici 2016.

Miñana, que va destacar que es tracta d’unes “xifres importants”, va incidir a més en els canvis que comportarà la nova interpretació a escala internacional de què és la tutela i la curatela, que busquen que se sigui “cada vegada menys invasiu en la integritat de les persones de manera que es vol fixar exactament què és el que hem de completar”.

En aquest sentit, el president del patronat de la Fundació Privada Tutelar va precisar que “ara resulta que gairebé tot són curateles” i que per tant s’haurà de tornar a “redefinir en el sentit que no hem de distingir entre tuteles i curateles com estem fent i a partir d’ara haurem de començar a pensar en persones ateses simplement”.

La nova interpretació també provocarà canvis des de la vessant financera. I és que, segons va precisar Rodríguez Miñana, fins ara hi havia “una partida de protecció per tutela d’una importància més gran justament perquè requeria molta més

feina”.

Precisament, la qüestió financera és una de les que va destacar el president del patronat. I és que després de la sotragada que va comportar la intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA), que, com va recordar Rodríguez Miñana, “aportava una tercera part del pressupost de l’entitat”, es va arribar a “posar en dubte fins i tot la continuïtat de l’entitat”. En aquesta línia, el dirigent del patronat, que va agrair el suport rebut per l’Associació de Bancs Andorrans (ABA) per fer-se càrrec de l’aportació de BPA i de l’ajuda de coprínceps, Govern i comuns, va assegurar que l’entitat “té un futur el proper any, i l’altre i l’altre molt interessant, en el sentit de tenir més estabilitat”.

Aquesta bonança financera ha permès a la Fundació Privada Tutelar destinar més diners al programa Integra Adults, que promou l’oci entre les persones amb diversitat funcional, una de les prioritats de l’entitat.

D’altra banda, Rodríguez Miñana va confirmar que el programa per a joves d’entre 16 i 25 anys amb discapacitat greu, que s’havia de posar en marxa aquesta tardor, ja està en funcionament, si bé ha arrencat “amb un sistema de prova, amb un petit grup”. Tot i això, el president del patronat va assegurar que “funciona molt bé” i va remarcar que “la idea és continuar implementant-lo i arribar als usuaris a què realment tenim ganes d’arribar”.