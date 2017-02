Els Banders incrementen els controls sobre pesca, caça i gossos perillosos i constaten un augment dels atestats

El Cos de Banders va dur a terme l'any passat més controls de caça i pesca i més actuacions en relació als gossos de raça potencialment perillosa que van derivar en un major volum d'atestats. El director del cos, Miquel Rossell, ha destacat que aquest increment de les actuacions van lligades al fet que es van fer "més batudes". D'aquesta manera, els controls de caça creixen un 50%, mentre que els de pesca ho fan un 32%. Pel que fa als atestats, en caça es va passar dels 6 del 2015 als 13 del 2016 i en pesca, de 8 a 12 infractors que van suposar 40 sancions. Quant als gossos perillosos, els atestats passen de 10 a 25. En aquest darrer cas, Rossell ha posat en relleu que es farà "pressió" perquè la normativa sobre aquests animals es compleixi, especialment en zones urbanes o en llocs pròxims a escoles. El cos ha posat en marxa el 2016 un nou equip nivometeo i de cara al 2017 alguns dels objectius són posar en marxa un aplicatiu per millorar la recollida de dades sobre flora i fauna o continuar amb la sensibilització sobre la normativa en caça, pesca, gossos i focs.

El Cos de Banders ha tancat el 2016 amb més controls de caça i pesca i més actuacions en relació al control de gossos de races potencialment perilloses. De manera paral·lela, s’han incrementat els atestats relacionats amb aquests tres conceptes. El director del Cos de Banders, Miquel Rossell, ha destacat que l’increment de les actuacions van lligades al fet que hi ha hagut “més batudes” però també ha destacat que malgrat l’increment notable dels controls les sancions derivades no són massa elevades.

Així, Rossell ha detallat, en la roda de premsa de balanç de l’activitat del 2016, que es van fer 642 controls de caça, la qual cosa representar un 50% respecte de l’any anterior. Pel que fa a la pesca, els controls van superar el miler, situant-se en 1026, un 32% més que l’any anterior. De manera paral·lela, també es van incrementar els atestats. Així, en l’apartat de caça es va passar de 6 a 13, que van generar 15 sancions: nou dels quals van ser lleus (retornar l’anella fora del període) i no van ser fruit dels controls sobre el terreny. Altres dos van ser per caçar en una zona de seguretat i dos més per caçar en un vedat, dos tipus que representen faltes greus i una altra va ser per caçar amb una escopeta d’aire comprimit.

Quant a la pesca, es va passar de 8 a 12 atestats, que han motivat 40 sancions: quatre per pescar sense llicència, dos per vendre i/o pescar peixos públics, altres quatre per sobrepassar els límits de peixos, 22 per pescar més peixos dels permesos, cinc per pescar sense permís d’acotat, una per peixos pescats en acotat de pesca sense permís i dos per no dur el rebut de pagament de la llicència. Tant en el cas de la caça com de les pesca, Rossell ha destacat el fet que de vegades l’actitud sancionada es tracta de descuits, com en el cas de les anelles o pescar més peixos dels permesos.



Quant als gossos de raça potencialment perillosa, els atestats passen de 10 a 25. En aquest cas, Rossell ha esmentat la “pressió” perquè la normativa sobre aquests animals es compleixi especialment en zones urbanes o en llocs pròxims a les escoles. Entre els incompliments més habituals hi ha que l’animal no dugui el morrió, la targeta d’identificació i el xip. Rossell ha destacat que des de fa un parell o tres d’anys es duen a terme, conjuntament amb el Departament d’Agricultura, formacions per a propietaris de gossos perillosos i que hi ha “més conscienciació” sobre les seves obligacions si bé ha reconegut que hi ha “una gran quantitat” d’animals d’aquest tipus i que, per tant, la feina “que s’ha de fer és constant”. De fet, a banda d’aquests atestats hi va haver, durant el 2016, altres 22 intervencions sobre aquests animals. Altres 157 van ser intervencions sobre el porc senglar (com batudes), un problema que ni de bon tros és tant important com a altres llocs, ha posat en relleu Rossell; altres set van ser per accessos rodats, 16 per enceses de foc (de fet hi va haver sis atestats el 2016, els mateixos que l’any anterior) i altres cinc intervencions, per vessaments.

També hi ha hagut un increment durant l’any passat de les trucades gestionades pels Banders (de 821 es va passar a 965) i hi va haver més activitats de divulgació a les escoles, que van arribar a 1.113 alumnes. En aquest sentit, el director del Cos de Banders ha remarcat que és molt important perquè s’ensenya els infants “què es pot fer i què no” a la muntanya. I poden conèixer la flora i la fauna.



De cara al 2017, un dels objectius és poder posar en marxa una aplicació que serveixi per millorar la recollida de dades sobre la flora i la fauna i que l’equip nivometeo que s’ha posat en marxa el 2016 sigui autònom en la recollida de dades. També es pretén continuar la feina de sensibilització sobre pesca, caça, gossos perillosos i focs i potenciar la pàgina web i les xarxes socials.



Pel que fa als efectius per poder assumir aquest volum de feina, Rossell ha reconegut que evidentment quants més n’hi hagi, millor es podrà fer la feina, però ha remarcat que recentment hi ha hagut una nova incorporació i que en el llindar actual, d’una vintena de persones, es pot assumir les tasques que tenen encomanades. De fet, no hi ha prevista cap altra incorporació en breu.