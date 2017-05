Els bombers controlen un vessament d’hidrocarburs al rec d’Engordany

Els bombers van haver d’intervenir ahir per controlar un vessament d’hidrocarburs que va contaminar el rec d’Engordany al migdia. El cos va rebre l’avís cap a les 15.15 hores i l’origen del gasoil provenia d’un dipòsit domèstic d’un xalet particular situat a la part alta d’Engordany, que en el moment dels fets l’estava omplint una empresa especialitzada. Cap a les 16 hores la Unitat d’Inspecció del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat va rebre l’avís dels bombers per la detecció d’un vessament d’hidrocarburs a Engordany. Els inspectors van identificar l’origen del vessament: el manteniment d’un dipòsit d’hidrocarburs domèstic. Segons va informar el Goverm, l’hidrocarbur vessat va anar a parar a la xarxa de clavegueram fins arribar a l’estació depuradora d’aigües residuals Edar Sud, on es va activar el protocal per desviar les aigües contaminades amb gasoil al tanc de pluvials a l’espera de poder-les reintrodouir de manera controlada al procés de depuració. D’aquesta manera, es va aconseguir minimitzar l’afectació del gasoil al medi natural.

En el moment del tancament de l’edicio d’aquesta diari, el Govern no havia informat de la quantitat d’hidrocarbur que s’havia vessat. Segons fonts pròximes al cas, els treballs per carregar el dipòsit s’haurien iniciat a les 13 hores, i s’investiga si la fuita s’ha produït en l’embrancament de la mànega amb el dipòsit o, per contra, és el dipòsit el que tindria alguna fuga. A més, segons van indicar les mateixes fonts, les restes d’hidrocarbur podrien continuar presents al rec durant un parell de dies. L’habitual en fets com aquest és aixecar acta i cursar la corresponent denúncia per contaminació mediamental.