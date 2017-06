Els Castellers bufen les tres espelmes a totes les parròquies

Els Castellers d’Andorra muntaran un castell i un pilar en set places de les set parròquies dissabte amb motiu de la celebració del tercer aniversari de la colla. Sota el nom de Diada de les set parròquies volen celebrar aquesta fita amb una actuació diferent que inclourà la projecció en set escenaris i durant tot el dia. La colla ha crescut en aquests tres anys fins a arribar a 145 membres, una xifra que s’ha consolidat i gairebé estancat, tot i que l’objectiu marcat és superar els 200 i arribar a fer un castell de set.

A més de la celebració, “volem acostar el món casteller a tot el país, encara hi ha alguna parròquia que podríem dir que no és plaça castellera”, va dir el president, Juli Peña. Per aquest motiu un dels eslògans de la diada és Cap parròquia sense castell.

Peña va manifestar que la intenció és muntar un castell diferent a cada plaça. Les actuacions seran a partir de les onze a la plaça de davant de l’oficina de turisme de Canillo, a les 12.10 a la plaça dels Arínsols d’Encamp i a les 13.20 a la plaça Major d’Ordino. Es pararà al Prat del Colat de la Massana per dinar i es continuarà a la plaça de les Fontetes a les 16 hores. Una hora més tard serà la Rotonda de la capital l’escenari, per continuar a Sant Julià estrenant plaça castellera a la Germandat, i s’acabarà a les 19.30 a la plaça Coprínceps d’Escaldes.

Seran un centenar de castellers els que es desplaçaran en bus per tot el país en una diada que “crida la població a fer pinya” , segons va dir Peña.