Els Cierco demanen que els retornin intactes els 38.000 e-mails requisats

El Tribunal Superior va celebrar ahir dues vistes pel procediment urgent i preferent, en tractar-se de drets fonamentals. Els dos judicis venen pels recursos que van presentar, per una banda, els socis majoritaris de BPA, els germans Ramon i Higini Cierco, i per l’altra els advocats que els representen, del despatx Casadevall, pel que fa als escorcolls que el 8 de juny passat es van fer als seus domicilis i a l’empresa familiar. Segons els recurrents, se’ls vulnera el dret a la intimitat, a la vida privada i a la defensa i equitat dels judicis, en el cas dels Cierco, i, en el cas dels lletrats Casadevall, a aquests drets hi afegeixen també el dret al secret de les comunicacions entre advocats i clients. Per tot reclamen la nul·litat dels escorcolls, i en conseqüència el retorn de tot el material perquirit, entre el qual es troben 38.000 e-mails que la part dels Cierco reclama que els siguin retornats sense tocar-los, és a dir sense obrir-los.

La batlle que investiga la revelació de secret bancari de la família Pujol va desestimar al juliol l’incident de nul·litat que la defensa dels germans Cierco havia presentat contra l’escorcoll als seus domicilis. Alexandra Terés va afirmar que es van fer d’acord amb la llei. La part dels Cierco va decidir recórrer-hi al Superior i ahir va argumentar que el motiu principal és que l’aute de l’escorcoll vulnera aquests drets fonamentals i el consideren no proporcional perquè, a parer seu, l’aute està escrit “en termes massa ge­nèrics”.

Per una banda, quant als germans Cierco, Aurora Casadevall, que va actuar com a lletrada defensora, va insistir que abans dels escorcolls la batlle hauria d’haver citat a declarar Higini Cierco i Joan Paul Miquel. L’advocada a més va destacar que l’aute “és massa obert i dona lloc a un escorcoll genèric”. Entre els objectes requisats es troben ordinadors portàtils, mòbils i 38.000 correus electrònics de Ramon Cierco, “entre els quals n’hi ha de referents al FinCEN, a la Banca Reig, al Futbol Club Barcelona, a metges o a correspondència amb la filla”, va comentar. Per això, critiquen que la perquisició hagi sigut tan àmplia. A més va destacar la forma com es va fer, a les vuit del matí i en presència dels fills menors dels Cierco.

Per la seva part, la fiscalia justifica que en l’aute s’utilitzés termes genèrics “perquè no sabem quina documentació s’hi pot trobar”, i per tant es va fer servir tot allò que pugui estar relacionat amb la causa. Segons el fiscal, és la batlle instructora qui ha de separar els correus que són determinants per a la causa dels que no ho són i tornar-los. I per tant es referma en la legalitat dels escorcolls.

Quant al recurs dels advocats del despatx Casadevall, entre els quals hi ha Aurora, Enric i Josep Casadevall i també Maribel Lafoz, es basa en el secret professional i en el secret de la correspondència entre advocat i client. Enric Casadevall, que va actuar com a lletrat per defensar el recurs, va manifestar que entre els correus n’hi ha molts que són del cas BPA, i que “quan es fa una perquisició s’ha de saber què es vol buscar concretament”. I per això també va demanar la nul·litat dels escorcolls. El fiscal, en el mateix sentit que en la vista anterior, també va considerar que la perquisició s’havia fet en termes de proporcionalitat “perquè existeix interès per a la causa a fer els escorcolls”, i va tornar a insistir que és la batlle qui té la potestat que el contingut de les perquisicions sigui l’adequat.