Els Cierco demanen que s’aparti el fiscal general de les causes de BPA

L’advocat Josep Casadevall, en nom de diferents representants de la família Cierco, va presentar un escrit de queixa el passat 12 de juny al Consell Superior de la Justícia (CSJ) on es demana la recusació contra el fiscal general de l’Estat, Alfons Alberca. És a dir, es reclama que se l’aparti de les causa general de BPA i les relacionades.

Així, segons ha pogut saber el BonDia, en la demanda dels Cierco es reclama que Alberca s’inhibeixi perquè consideren que hauria infringit tres articles de la Llei del Ministeri Fiscal. En concret, segons la defensa dels Cierco, Alberca estaria vulnerant l’article 1.2 que diu que el Ministeri Fiscal “vetlla pel respecte de les institucions constitucionals i dels drets fonamentals i llibertats públiques, amb les actuacions que reclami la seva defensa”, l’article 5.1 que estipula que “l’actuació del Ministeri Fiscal se subjecta a la Constitució i a les lleis” i l’article 26.3, el qual regula les faltes molt greus i entre les mateixes preveu “la ignorància inexcusable de les lleis i procediments”. I mentre no es prengui una decisió en aquest sentit, en la demanda se suggereix que s’aparti el fiscal general dels casos més immediats relacionats amb les causes judicials de BPA com per exemple les diligències relacionades amb els cas de revelació de secrets bancaris.

La petició dels Cierco es fonamenta en una queixa que està plenament vinculada amb l’escrit que l’empresari Rafael Pallardó –investigat a Espanya en el marc de la instrucció del ‘cas Emperador’– va intentar presentar davant del Tribunal de Corts i on pretenia matisar algunes de les manifestacions que va fer a Espanya i a Andorra i sobre les quals es fonamentaria bona part del cas BPA. En aquest sentit, s’ha de recordar que en el l’escrit en qüestió Pallardó hauria explicat que la declaració que va fer a Andorra hauria estat irregular i exposant, per exemple, que volia explicar al fiscal general que les compensacions dineràries (les quals serien l’eix central de les actuacions suposadament delictives del cas BPA) també les hauria dut a terme en altres bancs andorrans però Alberca no hi hauria mostrat interès, segons es diria en l’escrit.

Per això, en la demanda presentada davant del Consell Superior de la Justícia, els Cierco exposen que la causa BPA “és un muntatge farcit d’irregularitats, àdhuc d’il·legalitats processals. I això sota cobertura del fiscal general”.

Persecució selectiva

S’afegeix en l’escrit que amb la declaració de Pallardó, la fiscalia hauria utilitzat “mètodes i pràctiques poc ortodoxes” i remarquen que “el senyor Pallardó és creïble o no és creïble però no pot ser-ho de manera selectiva a conveniència i només pels continguts que intervenen a l’acusació pública”. Per tot això, els Cierco creuen que el fiscal general “tenia ja d’inici o ha tingut a partir d’un moment determinat un a priori contra BPA i particularment contra els membres de la família Cierco” i insisteixen que “hi ha una persecució i criminalització selectiva i exclusiva de BPA, els seus accionistes i representants”. Sobre això últim, recorden el recent registre als domicilis i despatxos particulars dels germans Cierco.

El CSJ assegura que els registres als Cierco es van fer amb garanties

El Consell Superior de la Justícia té previst analitzar aquesta setmana la carta enviada pels advocats americans dels accionistes majoritaris de BPA, els germans Ramon i Higini Cierco, en la qual denuncien “l’arbitrarietat dels registres (als domicilis i despatxos particulars) i la vulneració de drets”. Tot i això, el president del CSJ, Enric Casadevall, ja ha avançat que assegura que aquests registres “es van fer amb totes les garanties, només faltaria”, va remarcar.

Segons Casadevall, el to de la carta “és poc respectuós” i ara es preveu que els membres del CSJ l’analitzin per fer la resposta pertinent als tres advocats que la signen del despatx Lewis Baach, Eric Lewis, Manuel Varela i Aaron Wolfson.

De fet, i malgrat no voler entrar en més detalls, el president del Consell Superior de la Justícia comenta que la carta té per contingut “alguna falsedat”. Casadevall posa com a exemple que en la missiva enviada des dels Estats Units al CSJ s’especifica que el registre va ser “desproporcionat respecte al suposat delicte i es va realitzar de manera poc professional i il·legal”. La carta, esmentant la premsa andorrana, diu literalment que “un dels funcionaris que va realitzar el registre és el fill del propi advocat dels Pujol”, (Jean Michel Rascagneres). A més, concreta que “existeix un obvi conflicte d’interessos. L’autoritat policial ha d’exercitar-se de manera imparcial, la qual cosa evidentment no ha ocorregut en aquest cas”, diu la carta dels lletrats americans. Es refereix al comissari andorrà Benjamí Rascagneres, el qual assegura el president del Consell Superior de la Justícia que en el moment dels registres es trobava a París en unes formacions.

La carta enviada la passada setmana xifra en 38.000 les comunicacions incautades per les autoritats andorranes que segons els lletrats “no tenen absolutament res a veure amb les interessades i infundades acusacions de la família Pujol”. Acusen les autoritats andorranes de “no fer cap esforç per limitar el registre”.