Els Cierco denuncien que se’ls han vulnerat drets en els escorcolls

Els tres advocats del despatx Lewis Baach –Eric Lewis, Manuel Varela i Aaron Wolfson– que treballen als Estats Units directament en la defensa dels interessos dels accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la intervenció, Higini i Ramon Cierco, han tramès una dura carta al Consell Superior de la Justícia en què mostren la seva sorpresa i indignació per la manca de garanties, desproporció i arbitrarietat amb la qual, entenen, la Justícia andorrana ha actuat en el cas dels registres als domicilis particulars i els despatxos professionals dels germans Cierco.

Els advocats entenen que la mesura queda fora de tota lògica jurídica emparada en el Dret i sostinguda per les normes internacionals fonamentals i consideren que la manera indiscriminada de procedir en els escorcolls sols pot respondre a una voluntat coercitiva amb relació als Cierco i un procediment polititzat tendent a protegir, entre d’altres, la família Pujol i a poder saber “per la força” de quins instruments disposen els antics propietaris de BPA per defensar allò que sempre han mantingut: que el banc va actuar sempre sota els paràmetres legals vigents en cada moment al Principat d’Andorra.

La denúncia dels advocats americans s’emmarca en l’operació d’escorcoll dels habitatges privats i les instal·lacions empresarials que es va practicar el passat 8 de juny i que, segons els Cierco, va servir per anar molt més enllà d’allò que el propi aute que autoritzava els registres tenia com a objecte. Això és, estrictament, una qüestió relacionada amb suposades dades personals de la família de l’expresident de la Generalitat de Catalunya. Però és que la immensa majoria del material requisat en el marc d’aquells escorcolls no només no té res a veure amb el que suposadament pretenia la perquisició si no és que, a més, compromet molt seriosament la defensa dels accionistes majoritaris de BPA i dels seus col·laboradors, segons el comunicat del Grup Cierco emès ahir. Per aquest motiu ja s’han formulat incidents de nul·litat d’actuacions, s’han instat processos urgents en relació amb la vulneració de drets fonamentals i s’han tramès demandes d’empara al Col·legi d’Advocats.

Lewis, Varela i Wolfson entenen que ha de ser el poder judicial andorrà en el seu conjunt el que ha de fer una clara reflexió sobre l’anormal funcionament de la Justícia i prendre mesures per evitar que l’arbitrarietat i politització dels organismes judicials esdevingui crònica.

Quant al cas concret del registre dirigit als domicilis privats i professionals d’Higini i Ramon Cierco, Eric Lewis manifesta que “estem buscant una rectificació immediata d’aquesta violació dels drets humans bàsics”. En cas contrari, avança l’advocat, ”tenim la intenció de denunciar aquest afer davant la Cort Europea dels Drets Humans i altres fòrums internacionals si les autoritats andorranes no reverteixen immediatament el curs de les coses i implementen accions correctives”. En efecte, entre la ingent quantitat de documentació requisada que no té res a veure amb el cas que suposadament investiga la Batllia, hi ha informes que evidencien que les operacions de caixa sobre les quals es basteix la causa general del “cas BPA” no eren constitutives de delicte a Andorra en el moment que es van dur a terme, com sempre ha defensat l’entitat.