Els Cierco porten a la fiscalia el “complot” per “castigar BPA”

Els exmàxims accionistes de BPA, Higini i Ramon Cierco, han presentat un escrit al fiscal general de l’Estat espanyol, José Manuel Maza, on li demanen que investigui les accions que van portar a la intervenció de BPA i Banco Madrid.

En l’escrit, l’advocat dels germans Cierco a Espanya, Javier Iglesias, exposa que “ha d’investigar-se si realment hi va haver un complot per ‘castigar’ BPA/Banco Madrid davant la creença que ocultaven informació de la família Pujol”. Per aquest motiu, han demanat empara al fiscal general de l’Estat davant els fiscals del cas del 3%: José Grinda, Fernando Bermejo i Juan José Rosa. Recordem que el cas del 3% és l’escàndol de corrupció política que apunta al cobrament d’un percentatge del 3% del pressupost de les obres públiques adjudicades per part de la Generalitat de Catalunya quan era governada per Convergència i Unió.

Iglesias exposa en l’escrit que els Cierco no pretenen alterar el normal funcionament de la fiscalia sinó que estan col·laborant de forma lleial amb la Fiscalia Anticorrupció i no han actuat a la seva esquena. En aquest sentit, Iglesias recorda que Higini Cierco, acompanyat d’ell mateix, va fer una compareixença davant el fiscal en cap, Manuel Moix, i la tinent fiscal, Belén Suárez. Cal tenir en compte que en l’escrit es recorden informacions aparegudes en mitjans espanyols on els tres fiscals anticorrupció haurien demanat l’empara de Maza per unes suposades pressions que haurien patit i on denunciarien un intent dels Cierco precisament d’“alterar el normal funcionament de la Fiscalia”. L’empara la sol·licita Iglesias amb l’argument que els tres fiscals del 3% –Grinda participa en els procediments que tenen els Cierco– l’esmenten en un escrit del 18 d’abril passat com a persona que uniria els Cierco amb un dels dos denunciants, l’empresari i intermediari imputat en el blanqueig de capitals Rafael Pallardó. A la vegada, al·legarien que Iglesias també és l’advocat de Pallardó, qüestió que desmenteix d’advocat en l’escrit presentat al fiscal general de l’Estat.

Poc temps després d’assumir el càrrec a la Fiscalia Anticorrupció, Moix va acceptar prendre la declaració a Higini Cierco i també va rebre la declaració dels dos denunciants dels tres fiscals del 3%, i va enviar una de les denúncies a la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per si s’haguessin comès delictes d’amenaces i coaccions. I tot ho va fer d’esquena als fiscals que duien el cas. Moix va eliminar els tres fiscals apartant-los del cas basant-se en les denúncies dels dos imputats i en l’oferta de cooperació dels Cierco.